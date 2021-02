Egynapos sztrájk kezdődött a Continental makói telephelyén

Az új kollektív szerződésről folyó tárgyalások eredménytelensége miatt 24 órás sztrájkot tartanak a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. makói gyárában szerdán 14 órától.

Hajdú Roland, a Makói Gumiipari Szakszervezet (MGSZ) titkára azt közölte az MTI-vel, hogy a munkáltató tavaly nyáron mondta fel a 23 éves kollektív szerződést, mert elavultnak tartotta. Az új megállapodásról – kisebb megszakításokkal – decemberig folytak a tárgyalások. Mivel nem tudtak egyezségre jutni, ezért előbb figyelmeztető sztrájkot, majd nyolcórás munkabeszüntetést hirdetett a szakszervezet, most pedig 24 órás munkabeszüntetésbe kezdtek.

Az érdekképviseleti vezető hangsúlyozta, a jogszabályok alapján a sztrájk nem irányulhat kollektív szerződés megkötésére. Jelezte, nem is ez a céljuk, hanem az, hogy nyomásgyakorlás útján megállapodásra jussanak a munkáltatóval követeléseikről.

Hajdú Roland kifejtette, a kollektív szerződés önmagában nem érték, a munkavállalók számára az a fontos, hogy a megállapodás valódi tartalommal legyen megtöltve, ne sérüljenek korábbi jogosultságaik.

A szakszervezeti titkár elmondta, más szakszervezetek is támogatják törekvéseiket. Az Audi Hungária Független Szakszervezet anyagi segítséget ajánlott föl, az üzemben működő szakszervezetek közül pedig a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) szolidaritását fejezte ki.



A cég közleményében leszögezte, folytatni kívánják az új kollektív szerződésről folyó egyeztetéseket a szakszervezetekkel, ettől azonban az MGSZ elzárkózik. A szakszervezet igénye, hogy a sztrájk követeléseivel kapcsolatos eredményeket egy külön, az MGSZ és a munkáltató közötti megállapodásban rögzítsék. A vállalat álláspontja azonban az, hogy az egyenlő érdekképviselet jogát minden munkavállalónak és az üzemben működő mindhárom reprezentatív szakszervezetnek – MGSZ, MTSZSZ és a Contitech Dolgozók Független Szakszervezete – részére biztosítani kell. Az egyeztetéseket a munkáltató ezért továbbra is a kollektív szerződés tárgyalás keretei között kívánja folytatni.A cég munkavállalóinak az átmeneti időszakban is folyamatosan biztosítja a juttatásokat, belső szabályzatokban rögzítve az új kollektív szerződés megkötéséig. A jelenleg kialakult helyzet nem szolgálja a közös érdekeket, mivel üzleti károkat okoz és a makói gyár versenyképességét is rontja – tudatta a vállalkozás közleményében.A Magyarországon nyolcezer munkavállalót foglalkoztató Continental honlapja szerint a ContiTech AG magyarországi leányvállalata, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. makói telephelye a csoport egyik legnagyobb és legmeghatározóbb tagja, ahol hűtő-fűtő csövek gyártását és szerelését végzik.A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. – a megelőző évhez képest csaknem 10 százalékkal csökkenő – nettó árbevétele 2019-ben meghaladta a 73 milliárd forintot, ennek több mint 95 százaléka exportból származott. A cég adózott eredménye 2018-ban 2,644 milliárd forint volt, 2019-et pedig 3,294 milliárd forint veszteséggel zárta a vállalkozás.(MTI)