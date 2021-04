Egymillió ügyfelet kíván mozgósítani a Generali az 1% felajánlásáért

A Generali ügyfeleinek száma hamarosan eléri itthon az egymillió főt, amit a vállalat jótékonykodással kíván emlékezetesebbé tenni. A biztosítótársaság az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és a Melletted a helyem Egyesület 1%-os kampányát támogatja és arra buzdítja leendő egymillió ügyfelét is, hogy adójuk 1%-át ezen szervezetek alapítványainak ajánlják fel.

A járvány miatt megnőtt az 1% felajánlások jelentősége

A koronavírus-válságban megnőtt a jelentősége az adófelajánlásoknak, hiszen a járvány a civil szervezeteket és az egyházakat sem kímélte. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint valamelyest javuló tendencia mutatkozik, hiszen tavaly öt százalékkal többen – mintegy 2,2 millióan – rendelkeztek az adójuk egy százalékáról, mint 2019-ben. A magánszemélyek ugyanakkor tavaly is összesen 40,7 milliárd forintról dönthettek volna, de végül csak 18,6 milliárd forintot juttattak el a különféle szervezeteknek[1].

Fontos megjegyezni, hogy míg 2018 óta csaknem négyszázezerrel többen rendelkeztek adójuk 1 százalékáról valamilyen magyarországi vallási közösség javára, addig a civil szervezeteknél fordított az arány. 2015-ben még 2,2 millióan ajánlották fel az 1 százalékot valamely alapítvány vagy civil szervezet számára, tavaly már csak 1 millió 600 ezren.[2]

Kevés magyar adományoz rendszeresen, de ha igen, az adója 1%-át ajánlja fel

A Generali Biztosító adományozási hajlandóságot vizsgáló, hazai lakosság körében készült korábbi felmérése is azt mutatta, hogy a magyar lakosság csupán 8%-a adományoz rendszeresen, 62%-uk néha, a válaszadók harmada (30%) pedig soha nem szokott adományozni. A rendszeresen adományozók körében a 40-49 éves, felsőfokú végzettségű, Budapesten és megyeszékhelyen élő lakosok voltak a legtöbben.

A kutatás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a magyar lakosság leginkább anyagi támogatás formájában szeret adományozni, és több mint kétharmaduk (69%) az adó 1% felajánlásával teszi ezt meg. A magyar lakosság leginkább a beteg és rászoruló gyermekekkel, az állatmenhelyekkel és a betegségekkel kapcsolatos szervezetek munkáját segíti legszívesebben [3]

Egymillió okuk van segíteni!

Az idén 190 éves Generali eddig is számos szervezetet, alapítványt, társadalmi célú megmozdulást támogatott, de annak örömére, hogy a társaság ügyfeleinek száma itthon átlépi az egymillió főt most rendhagyó módon kívánja segíteni három, a vállalat számára is olyan kiemelten fontos és hasznos munkát végző szervezet munkáját, akikkel eddig is szoros kapcsolata volt.

A biztosító az április-májusi 1%-os kampány időszakában egyrészt felajánlja a reklámfelületeit és egyéb – elsősorban social media – csatornáit az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Melletted a helyem Egyesület javára, hogy azok az eddigieknél is hatékonyabban tudjanak kampányolni az adó 1%-ért. Másrészt a kampány során a társaság arra buzdítja munkavállalóit és leendő egymillió ügyfelét, hogy adójuk 1%-át e három kiemelten fontos és hasznos munkát végző szervezet alapítványainak ajánlják fel.

„A civil szervezetek kiválasztását illetően fontos, de nem kizárólagos szempont volt, hogy az adott szervezet közvetlenül részt vesz-e a járvány elleni harcban. A rendhagyó támogatással – a Generali által életre hívott globális közösségi kezdeményezés, a The Human Safety Net (THSN) szellemében – azoknak az alapítványoknak és egyesületeknek szeretnénk segíteni, amelyek minden időben a társadalom kiemelten sebezhető csoportjainak védelmét szolgálják” – mondta el Földi-Tamás Ildikó, a THSN program hazai vezetője, a Generali Biztosító kommunikációs vezetője.

A kiválasztott Alapítványokról:

Mellettem a helyed Egyesület

Az Egyesület fő célja, hogy Magyarországon csökkentse a koraszülések számát, és javítsa a koraszülöttek egészséges túlélési arányát. Az Egyesület összefogja a koraszüléssel, koraszülöttséggel foglalkozó orvosok, az egészségügyi szakszemélyzet, a döntéshozók, a civil szervezetek és a koraszülött gyermekek szüleit képviselő különböző szervezetek munkáját. A Generali THSN program hazai partnere, melynek keretében a koraszülött babáknak és családjaiknak, valamint a szülés közben fellépő oxigénhiány, az úgynevezett perinatális aszfixia kezeléséhez nyújt segítséget a biztosító.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Az Országos Mentőszolgálat Magyarország legnagyobb orvosi és mentőintézete, amely mentési és betegszállítási feladatokat lát el. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány az OMSZ központi alapítványa, melyet az összes magyarországi mentőállomásért és társaikért tenni akaró mentődolgozók hozták létre 2004-ben. A Generali célja az OMSZA bevonásával, hogy a járvány alatt az egészségügyi ellátás “frontján” dolgozó mentősök munkáját is segíteni tudja.

Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt amellett, hogy véradóeseményeket szervez a hazai vérellátás támogatására, évente több százezer embernek segít szociális tevékenységei révén. Kiemelt céljuk, hogy évente tízezrekhez juttassák el az elsősegélynyújtás fontosságának üzenetét és segítenek katasztrófahelyzetekben is. A járvány során a Magyar Vöröskereszt is támogatta a hazai egészségügy munkáját. Önkénteseivel részt vett a COVID mintavételi pontok és diszpécserközpontok üzemeltetésében, közben pedig tartós élelmiszer és tisztaságiszer csomagokkal segítette a járvány miatt nehéz helyzetbe került embereket.

