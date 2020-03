Egymást tépik az EDigital és a Media Markt webáruházai

Meg is előzhette a Media Markt MS Ecommerce webáruháza a friss beszámolók szerint az EDigital magyar webpiaci értékesítését. Növekedési ütemben biztosan, hiszen az ED 5,6%-ot, a MM 18%-ot mutat ki, itthon. De lehet más meglepetés is.

A magyar boltos világ webáruházai 2019-ben 729 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ennyi élelmiszerféleséget és különféle iparcikkeket vásároltak a családok az itthon bejegyzett és a statisztikában is összegzett webáruházakból. Ez harmadával több volt az előző évinél.

Két, a toplistákon dobogós webáruházas cég, az Extreme Digital és a Media Markt friss beszámolói azt mutatják, hogy a toppon megmaradni lehet a legnehezebb – vagy éppen feljebb kapaszkodni. Ráadásul most már az eMAG is részese a magyar statisztikának és lehetnek meglepetést tartogató toppos webáruházak is, ilyen lehet például a weben folyamatosan építkező Tesco is.

Az Extreme Digital 5,6%-kal nőtt a magyar webpiacon

Ez azért kisebb az országos átlagnál. Különféle toplisták szerint az EDigital éllovasa volt a magyar webnek. Van olyan toplista is, aki beszámítja az eMAG-ot is, és összegzése szerint ő a magyar web éllovasa, nem az ED. De hát az eMAG csak 2019 áprilisától terelte a magyar piaci forgalmát egy itthon bejegyzett cégbe (a Dante Internationalba). Előtte a magyar vásárlók közvetlenül a román oldalra fizettek. Mi ezért nem is számoltunk az eMAG-gal a rangsorokban, hiszen semmiben, vagy nem sokban különbözött attól, ha valaki a kínai Alibabától vásárolt. De most már ez másként van, sőt, az eMAG az Extreme Digital részvényeinek a tulajdonosa is. De egyenlőre külön webáruházban futnak, külön bejegyzésű cégekben, tehát külön kell számolni velük.

Az Extreme Digital bevétele a 2018 október 1 – 2019 szeptember 30 közötti üzleti évben 10%-kal nőtt a friss beszámolója szerint. És ha csak a belföldi értékesítését nézzük, amiben a webáruháza és a 19 szaküzletének forgalma van benne, ott a bővülés üteme 5,6%. Az export, a 7 uniós webshopja viszont 35,4% növekedést hozott a konyhájára:

Extreme Digital 2018 2019 2019/2018 magyar piac 30,7 32,4 +5,6% export 6,5 8,8 +35,4% összesen 37,2 41,2 +10,8% Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, érték: milliárd forint, nettó (áfa nélküli) árbevétel, üzleti év: október 1- szeptember 30.

A képhez az is hozzátartozik, hogy az EDigital a legutóbbi két üzleti évében az üzemi tevékenységében egyaránt 0,2-0,2 milliárd forint veszteséget mutatott ki (ez a pénzügyi eredmények nélküli tevékenységének a mérlege). Adózott eredménye alapján veszteséges volt, igaz, hogy ugyanakkor az 1,8 milliárdos korábbi veszteségét 165 millió forintra faragta le. Ennyit engedett a webáruházi piac öldöklő versenye.

És a Media Markt: 18%-kal ugrott

A Media Markt webáruháza már jobb formát mutatott a növekedést nézve:

Media Markt 2018 2019 2019/2018 magyar piac 26,1 30,8 +18% export – – – összesen 26,1 30,8 +18% Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, üzleti év: október 1- szeptember 30., érték: milliárd forint, nettó (áfa nélküli) árbevétel

A Media Markt webáruháza sem úszta meg azonban veszteség nélkül, a korábbi üzleti évében ez 0,4 milliárd forint volt, viszont utána azért a most közzétett beszámolójában már fel tudott mutatni egy 0,1 milliárd forintos adózott eredményt. Üzemi eredménye ezzel azonos volt.

A Media Markt háza táján is volt változás, mivel 2019 szeptember 30-án az összes áruház, akik korábban külön vállalkozásokban ügyködtek, igaz, egy egy holdingban, beolvadtak a Media Markt Saturn Holdingba, így az MS E-Commerce is.

És akkor most mi újság a szégyenlős webáruházak topján

A webáruházak rettenetesen szégyenlősek, ha az árbevételükről esik szó, a toplistákon többségében nem is biggyesztik oda bevételüket. De hát van olyan, aki önálló cégben ügyködik, annak mérlegét fogjuk látni a jövőben is, így az EDigitalt, az eMAG-ot, az Alza magyar ágát, vagy például a Mall.hu-t. A Media Markt webjét most láttuk utoljára, mármint az önálló beszámolóját.

És ha az eMAG és az Extreme Digital közös webáruházat csinál, akkor majd együtt láthatunk számokat. (Egyébként a cégközlönyben volt egy “kivezetés”, megjelölve egy Extreme Digital eMag Korlátolt Felelősségű Társaság Kft-t, 2019 decemberében, de hát ez így nem mond semmit.)

Így ma annyi becsülhető, hogy az eMAG, Extreme Digital és a Media Markt kizárólag magyar piaci webáruházi értékesítése között elenyésző lehet a különbség. Sőt, könnyen lehet, hogy a Media Markt utólérte az ED-t a magyar webértékesítésben, ha az Extreme Digital 19 szaküzletének forgalma eléri a teljes belföldi értékesítésének 10%-át. De hát az MS E-Commerce is ügyködik a holdingon belül, így nehéz a tiszta képalkotás.

És akkor még jöhetnek a meglepetések. A Tesco rettenetesen erősen nyomul a weben, és bár nem árul el bevételi számokat, azért sejteti, hogy a saját kiszállítási kör bővítésével nagyokat ugorhat a webértékesítésben. Vannak ráadásul más nagyobb láncok is a webpiacon, például az Euronics, a dm, a Rossmann, akik jelentősebb szereplők lehetnek, ha nem is a dobogón, de annak közelében. Vagy ki tudja, rajtuk kívül.

(blokkk.com)