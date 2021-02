Egyetemi jövőépítés

Február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló egyetemi képzésekre. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen négy kar 40 szakából választhatnak a jelentkezők. Az egyetemi felvételi eljárás kapcsán dr. Koltay András rektor összegezte a tapasztalatokat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egyedi a felsőoktatási intézmények sorában, mert elsősorban a nemzetközi kapcsolatok, az állam egyes szervei, a rendvédelem, a honvédelem és a vízügyi igazgatás számára képez szakembereket. Az egyetem a felsőoktatási rangsorok élbolyában helyezkedik el. Tavaly a felsőoktatási intézmények közül az NKE-n meghirdetett nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakon volt a legmagasabb a bejutáshoz szükséges felvételi pontszám, 445 pontot kellett összegyűjteni a jelentkezőknek.

„A színvonalas egyetemi képzéseket túl ingyenes kollégiumi elhelyezésre van lehetősége az elsőéveseknek az államilag támogatott képzéseinken. Az egyik legkorszerűbb hazai kampusszal és modern sportlétesítményekkel büszkélkedhetünk Budapesten: futópálya, uszoda, lovarda és sportpályák állnak a fiatalok rendelkezésére” – mondta Koltay András. Az egyetem rektora hozzátette: „A remek nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően a külföldi részképzésben résztvevő hallgatók aránya hazánkban a második legmagasabb az egyetemek rangsorában, így aki külföldi tapasztalatokra is vágyik, azoknak is jó választás az NKE.”

Tavaly több mint 1700 elsőéves kezdhette meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A jelentkezések száma alapján a három legnépszerűbb nappali munkarendű alapképzési szak közé a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező, valamint a katonai vezetői szak tartozott.

A Rendészettudományi, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar végzőseinek egyértelmű pályájuk van a rendészeti szerveknél és a honvédségnél. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar képzései az állami feladatellátás köré összpontosulnak, de az itt végzettek bárhol megállják a helyüket, akár a közszolgálatban, akár a magánszférában tervezik a jövőjüket. A bajai Víztudományi Kar vízügyi mérnökei iránt is nagy a kereslet, a 21. század legnagyobb környezeti és társadalmi kihívására, az éghajlatváltozásból eredő vízhiány és vízgazdálkodás problémáinak kezelésére készítik fel őket.

A pályaválasztásnál kiemelkedő szempont a biztos munkahely és a tisztes anyagi megbecsülés. Egy közelmúltban kiadott rangsor alapján az NKE-n végzett diplomások keresnek az egyik legjobban a munkaerőpiacon. Évek óta megfigyelhető trend továbbá, hogy egyre több vidéki fiatal jelentkezik hallgatónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A legutolsó felmérések és statisztikák szerint a jelentkezők 70%-a vidékről, 30%-a pedig Budapestről érkezik az intézménybe.

A tavalyi évben öt új mesterképzési szak is indult. Nemzetközi szinten is egyedülálló képzésként az NKE ad otthont a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzésnek. Emellett kormányzás és vezetés, biztonsági szervező mesterszakokra és a mai kihívásokra reflektáló kiberbiztonsági képzésekre is lehet jelentkezni.

Az intézményben az előző évben indult el először a Diplomataképző Program, amely a belépési lehetőséget kínálja mindazoknak, akik a magyar diplomáciai karban kívánnak dolgozni. Szintén tavaly vette kezdetét a Nemzetek Európája Karrierprogram, amelynek az a célja, hogy az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát növeljék. Hamarosan pedig indul az ösztöndíjat kínáló Ludovika Collegium különleges hallgatói tehetséggondozó program is.