Egyéni vállalkozás indítása online

Egyéni vállalkozást online módon is lehet indítani, méghozzá nagyon egyszerűen. Ügyvédi közreműködés sem szükséges hozzá, csak ügyfélkapu hozzáférés. A cikkben bemutatjuk, hogy milyen lépései vannak az egyéni vállalkozás online indításának és néhány nagyon hasznos információt tudhat meg ezzel kapcsolatban.

Vállalkozásindítás online módon

Az egyéni vállalkozás online létrehozásához a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség. A Webes Ügysegéd használatára a Központ Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással van lehetőség. Ehhez azonban szükség van telefonos azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy ügyfélkapu hozzáféréssel vagy eSzemélyi okmánnyal.

Adatok, amelyeket az Ügyfélkapun kell bejelenteni

Sok olyan adat van, amelyeket az Ügyfélkapun szükséges bejelenteni. Ezek a következők: tevékenység megkezdése, adatváltozás, tevékenység szüneteltetése, tevékenység folytatása, tevékenység megszűnése.

Akár személyesen, akár online indítjuk el a vállalkozásunkat, mindlét esetben kötelező székhelyet, telephelyet, telephelyeit, fióktelepet, fióktelepeit megjelölni, ezért nagyon hasznos, ha már a kérelem benyújtása előtt eldöntjük, hogy ezek hol is legyenek.

Az illetékfizetési kötelezettségről

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás bejelentés az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének és megszűnésének bejelentése díj – és illetékmentes.

A vállalkozási tevékenység bejelentése

Abban az esetben is be kell jelenteni a végezni kívánt tevékenységet, hogyha az egyéni vállalkozásunkat online indítjuk. Az egyéni vállalkozó csakis olyan tevékenységet jelenthet be a nyilvántartásba, amelynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben a gazdasági tevékenység engedélyköteles, akkor csakis az engedély birtokában kezdheti meg az egyéni vállalkozás elindítását.

Az egyéni vállalkozás nyilvántartása

A nyilvántartásban szerepelő adatokat az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli az okmányiroda.

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozást lehet szüneteltetni, legalább egy hónapig és legfeljebb két évig. A szüneteltetés időtartama lehet határozott vagy határozatlan idejű. A vállalkozó ezt a tényt köteles az ügyfélkapun bejelenteni. A szüneteltetésről az okmányiroda igazolást küld. Ezen időtartam alatt a vállalkozó nem folytathatja a tevékenységét.

Kitől remélhetünk segítséget?

Ma már a székhelyszolgáltatók nagyon sok terhet vesznek le a vállalkozók válláról és a vállalkozóvá válás első lépéseiben – és természetesen, ha igényeljük a székhelyszolgáltatást, akkor továbbiakban is – is nagyon sokat tudnak segíteni. A www.logoszcegcsoport.hu is ilyen székhelyszolgáltató. Más szolgáltatásokat is felkínálnak az ügyfeleik számára, úgy, mint cégalapítás, cégmódosítás, cég adás-vétel és bélyegzőkészítés. Magyarországon már 19 irodában működnek.

A LOGOSZ Cégcsoport immáron 15. éve nyújt hathatós támogatást cégeknek és vállaltoknak a fentebb említett tevékenységekben és szolgáltatásokban. Cégalapítással 12 budapesti irodában is foglalkoznak, amely irodákban gazdasági és jogi háttér biztosításával működnek.

A LOGOSZ Cégcsoport kedvezményeket is biztosít azon ügyfelei számára, akik a cégalapítás mellett, székhelyszolgáltatást is igényelnek. Mielőtt bárki végleges döntést hozna a cégalapítás ügyében, úgy érdemes az egyes társasági formákkal alaposabban is megismerkedni.