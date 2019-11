Egy hónap múlva karácsony: hatnapos pihenő

Egy hónap múlva karácsony, de olyan, hogy hatnapos pihenőnap sorozat vár rád is. A boltok azonban csak két és fél nap lesznek zárva. Gyakorolhatsz, mert legközelebb 2024-ben megint lehet ilyened. Közben morgolódik a szakszervezet.

Lesz benne minden. Heti pihenőnap, munkanap csere, munkaszüneti nap. Így lesz olyan pihenő nap is, amit előtte ledolgozunk. Meg is borul egy kicsit a bronz és az ezüst hétvége, mert hogy akkor mindkét szombaton dolgozni kell, de az arany szépen fog csillogni. Lehet számolgatni, mit mikor érdemes vásárolni.

A naptár tehet róla

Az első csavar, hogy két napot is le kell előre dolgozni decemberben, a jogszabályok szerint. Így december 24 még nem munkaszüneti nap, de heti pihenőnapot faragtak belőle. Ezt azonban azért, hogy a GDP – hiába száguld – emiatt ne szenvedjen semmi veszteséget, előtte december 7-én, szombaton le kell dolgozni. Éppen akkor, amikor a bronz hétvége első fele van.

Van még egy csavar. Figyelemmel arra, hogy december 25 és 26 munkaszüneti nap, szerda és csütörtök, így belép egy szabály. Ugyanis ha a munkaszüneti napot egy nap választja el a heti pihenőnaptól (a péntek beékelődésével a szombattól, vagy a hétfő beékelődésével a vasárnaptól), akkor ezt a napot is le kell előre dolgozni. Így most a december 27-i pénteki napot is előre le kell dolgozni, méghozzá december 14-én, szombaton. Ez pedig éppen az ezüst hétvége első fele.

A boltosoknak azonban nem lesz ilyen hosszú pihenőidejük

Van munkaerőhiány és van sok vásárló, akik egyre többet vásárolnak. De hát a boltosok kipréselik magukból, amit lehet, minden hadra fogható dolgozót beállítanak a pult mögé és a boltokban hosszú-hosszú ideje nem a december a szabadságolás ideje. Morog is a szakszervezet, hogy milyen strapa vár az eladókra, de így volt ez korábban is. Volt morgás is, strapa is. Ráadásul megnyúlik a nyitvatartás is a szokásoshoz képest. De ha valaki boltosnak adja a fejét, azért erre számítania kell, persze a munkaügyi előírásokat ajánlott megtartani. Nos, akkor jöjjön a boltos ráadás.









A bronz hétvégétől december 23-ig a hétköznap egyébként 18 óráig nyitva tartó iparcikkes boltok egy része tovább tart nyitva, a hagyományoknak megfelelően.

Az egyébként a hét utolsó napján zárva tartók többsége kinyit a bronz, ezüst és arany vasárnapokon is. A szombati nyitvatartást pedig megnyújtják azok, akik 13-14 óra tájékán úgy egyébként bezárnak.

Te mit csinálsz december 23-án, hétfőn? … előtte hétvége, arany, utána 6 pihenőnap

Egyszerűbb táblázatba foglalni és jól összefirkálni a naptárt, de azért megkérdezzük, te mit csinálsz december 23-án, hétfőn?

Végül a boltok két és fél napot lesznek zárva, de kivételek is akadnak, előtte, közben, és utána egyaránt:

ünnepi időszak változások boltok nyitvatartása bronz hétvége december 7 szombat heti pihenőnap lenne, de munkanap, december 24 helyett szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 8 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit ezüst hétvége december 14 szombat heti pihenőnap lenne, de munkanap, december 27 helyett szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 15 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit arany hétvége december 21 szombat heti pihenőnap – szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 22 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit december 23 hétfő munkanap – hosszabb hétköznapi nyitvatartás karácsony december 24 kedd heti pihenőnap ledolgozzuk december 7-én 14 órakor kötelező bezárni december 25 szerda munkaszüneti nap – boltok zárva (kivétel: benzinkút, virágbolt, édességbolt, pályaudvarok, nonstop kisbolt) december 26 csütörtök munkaszüneti nap – december 27 péntek heti pihenőnap ledolgozzuk december 14-én szokásos nyitvatartás, de egyes kisebb iparcikk boltok nem nyitnak ki pénteken, vagy szombaton december 28 szombat heti pihenőnap – december 29 vasárnap heti pihenőnap –

