Egy ezres kajára, 38 forint mobilra

A friss statisztika szerint a boltban egy ember egy nap átlag 1.054 forintot költött első félévben élelmiszerekre. Mobiltelóra jutott napi 38 forint, amit persze félre kellett tenni, ruhára pedig 243 forint. Az építőanyag vásárlás nőtt a leggyorsabban.

De akkor mire is költjük a pénzünket.

Ennivalót, innivalót nem csak az élelmiszerboltból veszünk, de fordítva is igaz, porszívót is vehetünk az élelmiszeres nagyáruházban. A boltos statisztika egyrészt a különböző boltféleségeket csoportosítja – üzletfajtánként-, így megtudható, mennyi például az élelmiszerboltok, vagy éppen a bútor és műszaki áruházak forgalma. Ráadásul például a legnagyobb hipermarketek szinte mindent árulnak, de műszaki áruházban is árulnak kávét, ha már van kávéfőző.

Az előbbiektől eltérően bolttípusoktól függetlenül azt is összegzi a statisztika, hogy az egyes áruféleségekből mennyit vásárolnak a családok. Ez a mérés is a boltos vásárlások növekedését mutatja, de itt már áruféleségekként is lehet turkálni az adatokban.

Az élelmiszerekre költjük a legtöbbet, függetlenül attól, hol árulják. utána a ruhaféleségek jönnek a sorban, majd az építőanyagok, barkácsholmik.

2019 érdekessége, hogy testápolási cikkekből, kozmetikumokból nem nőtt előző évhez képest a vásárlások értéke.

A növekedés tempóját nézve a 20%-os ütemet közelítette az építőanyagok, barkácsféleségek piaca és a bútorvásárlás, ezeket a területeket az elektromos háztartási gépek követték a sorban.

És a részletek:

boltos költekezés 2018 2019 2019/2018 félév egy napra félév egy napra élelmiszer, ital 1.745 milliárd forint 986 forint 1.865 milliárd forint 1.054 forint +6,9% ruha, lábbeli 398 milliárd forint 225 forint 431 milliárd forint 243 forint +8,3% építőanyag, barkács holmik 246 milliárd forint 139 forint 293 milliárd forint 158 forint +19,1% kozmetikum, testápolás 198 milliárd forint 112 forint 197 milliárd forint 111 forint -1% bútor 83 milliárd forint 47 forint 98 milliárd forint 55 forint +18,1% tisztítószer 85 milliárd forint 48 forint 92 milliárd forint 52 forint +8,2% elektromos háztartási gép 92 milliárd forint 52 forint 108 milliárd forint 61 forint +17,4% játék, sportszer 73 milliárd forint 42 forint 81 milliárd forint 46 forint 10,9% mobiltelefon 59 milliárd forint 33 forint 67 milliárd forint 38 forint 15,2% KSH, időszak: első félév

Úgy egyébként a boltos vásárlások mérlege a következő volt 2019 első félévében:

2017 2018 2019 boltos kisker vásárlás, első félév egy fő/nap 2.664 forint 2.933 forint 3.198 ↑ forint egy fő/hónap 80 ezer forint 88 ezer forint 96 ↑ ezer forint népességszám 9 797 561 9 778 371 9 772 756 KSH, időszak: első félév, folyó ár, népességszám: fő

A növekedés tempójának történése pedig a következő volt:

2019 első félév első negyedév második negyedév első félév háztartások fogyasztási kiadása +6,9% +4,7% ↓ +5,8% ezen belül boltos kisker +6,1% +5,2% ↓ +5,6% KSH, érték: százalék, változás előző év azonos időszakához képest

(blokkk.com)