Egy évtized alatt már tizenötszörös a webáruházak növekedése. 2019-ben megközelítheti a magyar webáruházi piac a 700 milliárd forintot is. Az eMAG, a Tesco, a Spar és a Media Markt a web nagy szekértolói, de vannak még sötét lovak. A web részesedése a boltos költekezésben 7%-ot közelít.

2019 első öt hónapjában közel 30%-kal ugrott meg a családi költekezés a webáruházakban. Ez nagyobb növekedési ütem volt a vártnál, bár 2011-2014 között 40%, 2015-2018 között pedig 30% körül mozgott a webáruházak terpeszkedése, viszont 2019-re több elemző már kisebb léptékű emelkedést vetített előre. Hát könnyen lehet, hogy nem lesz igazunk.

2019 az első két webes hónapjával még csak 20% körüli növekedéssel indult, de az ütem a következő hónapokban 30% fölé szökött. Májusban nem is kicsit.

Na de miért is: tettestársak is vannak – eMAG, Tesco, Spar, Media Markt

Volt ráadásul némi felfordulás az elmúlt hónapokban a magyar webpiacon.

A számolgatások szerint a piacvezető eMAG webáruház most már a magyar statisztika részese. Eddig nem volt az, hiszen 2019 előtt a román webáruházzal úgy szerződtek a magyar vásárlók – ha nem is tudtak róla -, hogy közvetlenül a román cégnek fizettek, külhoni bankszámlára, mint ha az Amazontól, vagy az Alibabától vásároltak volna. Mivel az eMAG és az Extreme Digital közös cég lesz, várják is a versenyhatóság jóváhagyását, az eMAG átdobta Magyarországra a webáruházát, az már itt ügyködik. Ez a magyar statisztikában egy 35-40 milliárd forint körüli többletet jelent, ami a növekedés ütemét is megdobja 2019-ben (legalább 5-6%-kal, hiszen 2018-ban ez a piacrész nem volt benne).

A Tesco sem maradhat ki a sorból, ha valami felfordulás van. Egyik oldalról teljes elektromos-elektronikai üzletágát átdobta a Media Marktnak, nem csak nyolc hipermarketjébe engedte be, hanem webforgalmából is kihagyta a műszaki cikkeket. Ugyanakkor megyéről-megyére lépked a saját házhoz szállításában, ami szépen fial a webkonyháján.

A Media Markt pedig a weben is jól járhat a tescos üzletág átvételével, persze csak akkor, ha a vásárló is így akarja.

Megindult a Spar is nemrégiben webáruházával, ő sem marad kis játékos a piacon, ugyanakkor ott a többi szégyenlős webáruház is, akik nem beszélnek webes forgalmukról, vagy csak alig (dm, Rossmann, Praktiker, CBA, Euronics, hosszú a sor). Érdekesek is a webes toplisták, ahol nincs forgalmi érték, csak sorrend.

És a vásárló

A vásárló nem tud leszállnia webáruházról, a nemzetközi tapasztalatok is ezt mutatják. A legfiatalabbak már beleszülettek, a közösségi oldalak a mindennapok része, Trump már Twitter nélkül meg sem tud szólalni, a Facebook pedig a legjobb panaszkönyv a világon.

A magyar vásárló pedig nagyot hasít a weben, hiszen az elmúlt évtizedben tizenötszörösére nőtt a webáruházak forgalma Magyarországon a hivatalos statisztika szerint. Vannak becslések, hogy még akár ugyanennyit elkölthetünk más országok webáruházaiban, vagy éppen sokkal kevesebbet, de mégis sokat, aminek persze lehetetlen utána számolgatni. Maradjunk is itthon inkább.

2019-ben óvatos becsléssel számolva 25-30% között lehet a webáruházak növekedése. A második félévben itt is mérséklődhet a bővülés üteme, hiszen a családi költségvetések változásai nyomán a költekezés irányai is módosulhatnak előreláthatóan, a weben is. De erős marad a webpiac, részesedése pedig tovább növekedhet, az üzemanyagokat nem számolva 7%-át is elérheti a hagyományos boltos piacnak:

2010 2015 2016 2017 2018 2019** webáruházak 46 235 308 408 532 665-690 boltok* 6.206 7.541 7.964 8.563 9.308 10.050 részesedés 0,7% 3,1% 3,9% 4,8% 5,7% 6,6%-6,9% KSH, érték: milliárd forint, */: kiskereskedelem üzemanyag nélkül, **/: várható

