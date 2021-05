Egy évtized alatt kis garázscégből az iparág egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát

A 10 éve alapított, száz százalékban magyar tulajdonú Clasman Csoport kis „garázscégből” nőtte ki magát az ágazat egyik meghatározó szereplőjévé. Megalakulása óta folyamatosan részt vesz ipari létesítmények, technológiai csőhálózatok, acélszerkezetek, valamint rozsdamentes és szénacél berendezések gyártási, szerelési; valamint ipari és élelmiszeripari létesítmények teljeskörű tervezési- és kivitelezési munkáiban, és komoly tervei vannak a jövő tekintetében is.

Nagyvállalati szférában szerzett tapasztalattal és tudással érkezett a cég három alapító tagja a vállalkozói pályára egy évtizeddel ezelőtt, amikor megszületett a döntés, hogy saját javukra fordítják a megszerzett szakértelmet, ismeretet és ismeretséget. A három vállalkozó szellemű tulajdonos építési projektek szervezésére először a Dél-Magyarországi Építőipari Klasztert, majd a klaszter menedzsereként az Clasman Kft. alapította meg. Utóbbi a technikai csőszerelésben és acélszerkezetek gyártásában aktívan részt vett a megalakulás kezdetétől. Fél évvel később már 25 főt foglalkoztatott a cég, 2015-ben pedig egy 3,5 hektáros területű ingatlan megvásárlásával hozták létre a Clasman Csoport jelenlegi telephelyét, ahol napjainkban száz fő feletti munkatárssal folyik az acélszerkezetek, rozsdamentes- és szénacél berendezések gyártása különböző ágazatok számára.

A folyamatosan változó piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva, az egyedi igényeket maximálisan kiszolgálva több hazai és nemzetközi cégnek dolgoznak, akikkel több éve fennálló együttműködést ápolnak. Az utóbbi néhány évben az ipari beruházások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az élelmiszeripar kiszolgálására. A tartálygyártástól az élelmiszeripari generálkivitelezésekig széles spektrumban tevékenykednek, erre a legjobb példa az egyik jelenleg is folyamatban lévő projekt, a szekszárdi Bodri Borászat 3,3 milliárd forintos beruházásának generál kivitelezése.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre, mérnökeinek és az Óbudai Egyetemmel történő együttműködésének köszönhetően folyamatosan új termékekkel bővíti portfolióját, növeli gyártó kapacitását, hangsúlyt fektet a gyártási folyamatai optimalizálására, és a legmodernebb vállalatirányítási rendszerek használatára. Így nem csoda, hogy egy évtizeddel megalakulás után az ágazat meghatározó tényezőjévé nőtte ki magát, 2020-ban a cégcsoport forgalma közel hárommilliárd forint volt.

Az elmúlt években az automatizálás és az informatika egyre nagyobb szerepet kapott a cég életében. Elsődleges céljuk a versenyképes és fenntartható gyártás biztosítása lett.

Sikerük egyik titka, hogy a kezdetektől fogva értéket akartak teremteni, nagyvállalati működés alapján irányították a céget akkor is, amikor még „garázscégként” üzemelt. A vállalkozói szféra sok kihívás elé állította a tulajdonosokat, ám az egyik legnagyobb nehézségnek mégis azt a felelősséget élték meg, hogy a munkavállalóik biztonsága, anyagi léte tőlük, az ő döntésüktől függ. Ezt minden bizonnyal a kollégák is érzik, ezért is dolgoznak együtt a legtapasztaltabb szakemberekkel hosszú évek óta, összeszokott csapatként.

A szakmai kihívásokra mindig pozitívan tekintenek, egyik megbízást sem kezelik rutinszerűen, munkatársaiktól is a maximális figyelmet és a hozzáadott értéket várják el bármilyen nagyságú legyen is a projekt.

Jelenleg is több olyan saját termék fejlesztésén dolgoznak, ami stabilitást, állandó megrendeléseket biztosíthat majd a Clasman Csoport cégeinek mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacokon. Ezért a megnövekedett igényekre készülve pályázati támogatással jelenleg is bővítik a dunaújvárosi gyár gyártókapacitásait.

Nem titkolt céljuk, hogy 2025-ig innovatív termékeikkel és szolgáltatásaikkal Közép-Európa egyik meghatározó technológiai és acélipari gyártó vállalatává váljanak.