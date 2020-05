Egy bÅ‘rÃ¶ndnyi pÃ©nzt Ã©rhet a legÃºjabb sorsjegy

A Szerencsejáték Zrt. egyik legdinamikusabban fejlődő termékcsoportja a kaparós sorsjegyek, amelyek minden korosztály számára vonzó lehetőséget kínálnak. Egy friss kutatás eredményei most fényt derítenek a sorsjegyjátékosok motivációira, illetve a termék sikerének titkára.

A sorsjegyek a kezdetek óta nagy népszerűségnek örvendenek hazánkban, a Szerencsejáték Zrt. termékei közül talán ezek azok, amelyek a legszélesebb vásárlói kört érik el. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy a vásárlók többsége a kis nyereménnyel is elégedett, de vásárláskor és a sorsjegy kiválasztásakor a főnyeremény is vonzó tényező számukra. A játék rendkívül gyors, hiszen lekaparás után azonnal megtudhatjuk, szerencsénk volt-e, ez pedig szintén kedvelt tulajdonsága ezen terméknek. A megkérdezett sorsjegyvásárlók közel kétharmada (61%) vesz azért sorsjegyet, mert szeretne egy kisebb összeget nyerni, 36%-ukat a főnyeremény, szintén 36%-ukat pedig főként a játék gyorsasága motiválja. A játékélmény és -izgalom szintén nagy szerepet játszik, mindkettő a kutatásban résztvevők 34-34%-át ösztönzi játszásra.

A megkérdezettek 23%-a vásárolja mindig ugyanazt a sorsjegyet, 24% pedig általában a kedvencét veszi meg, és a megszokott játéka mellett időnként kipróbál más sorsjegyeket is. Az érdeklődők május 8-tól az 1000 forintos Pénzes bőrönd sorsjeggyel is próbára tehetik szerencséjüket, amelynek különlegessége, hogy 8 darab kinyitható felületet rejt. Grafikájának köszönhetően az egyes ablakok felnyitásakor valóban úgy érezhetjük, mintha egy-egy pénzzel teli bőrönd tartalmát tárnánk fel. Eddig még nem alkalmazott megoldás továbbá az is, hogy a felnyitható ablakokon is található kaparófelület, amely duplájára növeli a játékmezőt, illetve fokozza a játékélményt is. A Pénzes bőrönd sorsjegy nyolc egyszerű és gyors játékot tartalmaz, amelyekben 3 egyforma szimbólumot kell megtalálnunk ahhoz, hogy nyerjünk. A játékmenetet a duplázó és a triplázó szimbólum időnkénti felbukkanása színesíti, amellyel az adott játékban elérhető nyereményünket megkétszerezhetjük vagy megháromszorozhatjuk. Egy sorsjeggyel 8 nyeremény is elérhető, a főnyeremény pedig 50 millió forint.

A sorsjegyek egyelőre az online értékesítési csatornákon nem érhetők el, a játékosok így a lottózókban és egyéb értékesítőhelyeken juthatnak hozzá a Pénzes bőrönd sorsjegyhez. Aki lottózóba, vagy üzlethelyiségekbe tér be, ne feledje, hogy kötelező a száj és orr eltakarására alkalmas maszk viselése, azonban a 9 és 12 óra közötti, életkorhoz kötött belépési korlátozás a lottózókra nem vonatkozik.