Egészségpénztári szolgáltatások munkáltatói szemszögből: ezért éri meg dolgozóinak adni

Az egészségpénztári juttatás a munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt biztosít előnyöket. Egyrészt növelheti a dolgozók forrását, támogathatja egészségüket, teljesítményüket és javíthatja életkörülményeiket, másrészt a cég iránti hűséget is erősítheti. Több okból is érdemes tehát munkáltatóként egészségpénztári szolgáltatásokon keresztül támogatni az alkalmazottakat.



Az önkéntes egészségpénztárak révén igénybe vehető kedvező lehetőségek ma már viszonylag széles körben ismertek. Ilyen például az akár évi 150.000 forintnyi adó-visszatérítés vagy az akár 30%-os árengedmény, amelyet az egyes szolgáltatók a nagyobb pénztárak tagjainak biztosítanak. Ráadásul nem csak gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi szolgáltatások költségeinek fedezésére használható az egészségszámlán összegyűjtött pénz, hanem különböző életkörülmények javítására is.

Néhány példa:

táppénz kiegészítése,

lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása,

gluténmentes élelmiszerek vásárlása,

születés támogatása,

gyermekgondozás, gyermeknevelés támogatása,

beiskolázás támogatása,

babaápolási termékek vásárlása,

otthoni gondozás, idősgondozás támogatása,

temetési költségek támogatása.

Azonban az egészségpénztárak a munkáltatók számára is többféle előnyt biztosítanak. Az alábbiakban áttekintjük, miért éri meg egészségpénztár segítségével támogatni az alkalmazottakat, és hogyan segítheti ezáltal egy munkáltató a dolgozóit.

Milyen juttatásokban részesítheti a munkáltató a dolgozókat egészségpénztár segítségével?

Az egészségpénztári juttatás a munkavállalók ösztönzésének, a dolgozói hűség kialakításának praktikus eszköze. Ennek egyik lehetősége a munkavállalók egészségpénztári befizetésének teljes vagy részleges átvállalása. A másik alternatíva a munkáltatók körében közkedvelt célzott szolgáltatás, mely keretében egészségügyi szűrővizsgálatot vagy szakorvosi vizsgálatot nyújthatnak alkalmazottaiknak, például az egyik legnagyobb egészségpénztár, az OTP Egészségpénztár segítségével. A célzott szolgáltatások előnye, hogy kedvező, 35,99%-os adózással adhatók*, másrészt rendkívül változatosan nyújthatók.

Lehetőség van például arra, hogy csak a kijelölt dolgozók kaphassanak célzott szolgáltatást, – a munkáltatói hozzájárulással ellentétben – nem kell mindenkinek biztosítani. Illetve az is megoldható, hogy az alkalmazottak egyes körei más-más célzott szolgáltatást kapjanak, hiszen egy munkáltató több szerződést is köthet a pénztárral. (Lehetséges például, hogy a nők számára nőgyógyászati szűrést, a férfiak számára pedig urológiai szűrést biztosít a munkáltató. De akár úgy is rendelkezhet, hogy az irodai dolgozóknak szemészeti és ortopédiai szűrést, míg a fizikai dolgozóknak komplexebb szolgáltatást, a munkakörükhöz jobban illeszkedő kivizsgálásokat kínál.)

Az egységes vagy differenciált mód mellett azt is eldöntheti a munkáltató, hogy alkalomszerűen vagy rendszeresen, jutalom vagy prémium formájában, és hogy cafeteria elemként adja-e a célzott szolgáltatást munkavállalóinak.

Napjainkban nagyon népszerűek a szűrővizsgálatok. Érdemes ezt célzott szolgáltatás keretében biztosítani a kollégáknak, hiszen amellett, hogy költségkímélő megoldás, rendkívül hasznos szolgáltatás is a munkatársak szűrővizsgálattal történő “megajándékozása”. Választható például menedzserszűrés, fogászati vagy szemvizsgálat, meghatározott értékben, akár kijelölt egészségközpontban.

Hogyan igényelhetők és hogyan működnek a célzott szolgáltatások?

Az első lépés, hogy a munkáltató benyújt a pénztár felé egy támogatói célzott szolgáltatási szerződést, melyben:

kijelöli az igénybe vehető szolgáltatásokat. Ezek közé a pénztár alapszabályában szereplő szolgáltatások közül bármelyik bekerülhet.

meghatározza a támogatásra jogosultak körét.

azt is megszabhatja, hogy melyik egészségügyi szolgáltatónál, intézménynél vehető igénybe a szóban forgó szolgáltatás. Egyes pénztáraknál (például az OTP Egészségpénztárnál) arra is van lehetőség, hogy ha még nincsen szerződésük az adott szolgáltatóval, felveszik vele a kapcsolatot a szerződéskötés érdekében.

meghatározza, hogy mekkora összegben vehető igénybe a célzott szolgáltatás a kijelölt dolgozók számára. Emellett dönt a befizetés ütemezéséről is.

A munkáltató megküldi a bevallást/adatszolgáltatást a pénztár részére. Azok a munkavállalók, akik még nem tagok, belépnek a pénztárba. A munkavállalók igénybe veszik a célzott szolgáltatást, felhasználják a támogatást. (Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a pénztár kifizeti a szolgáltatónak ennek ellenértékét.)

Miért éri meg a munkáltatónak, hogy egészségpénztári célzott szolgáltatásokat nyújtson az alkalmazottaknak?

Mint láttuk, az egészségpénztári szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a munkáltató az alkalmazottak meghatározott körének rugalmasan összeállítható szolgáltatáscsomagot kínáljon.

Ennél is jelentősebb előny azonban, hogy ezeknek a célzott szolgáltatásoknak rendkívül kedvező az adózása. Az egészségpénztári célú célzott támogatások esetében a befizetett összeg után a munkáltató 35,99% megfizetésére köteles*, a tagok azonban adómentesen vehetik igénybe.

(Emellett önsegélyező célú szolgáltatásra is nyújtható célzott támogatás, ez esetben a befizetett összeg után a munkáltatónak nincs adókötelezettsége. A dolgozóknak azonban igen: ez a szolgáltatás értékének 26,535%-a*.)

Miért érdemes az OTP Egészségpénztárat választani?

A hazai piacon található önkéntes egészségpénztárak közül az OTP Egészségpénztár több szempontból is az egyik legelőnyösebb választás a munkáltatók számára. A pénztárral történő szerződéskötés egyszerű és gyors, akár online is lehetséges, anélkül, hogy az ügyfélnek személyesen be kellene fáradnia valamelyik kirendeltségre. Mivel az OTP EP az egyik legnagyobb hazai önkéntes egészségpénztár, igen sok egészségügyi szolgáltatóval áll szerződésben. Ha azonban egy új ügyfelük egy új szolgáltatóhoz irányítaná a kedvezményezett munkavállalókat, a pénztár munkatársai szerződéskötés céljából felveszik ezzel az intézménnyel a kapcsolatot.

Az ingyenesen és felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel is könnyen használható Munkáltatói Portál pedig tovább egyszerűsíti a Pénztárral történő kapcsolattartást és adminisztrációt a munkáltatók számára.

* 2020. augusztusi állapot.