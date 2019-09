E-sport – A jövő hétvégén másodszor tartják meg a V4 Future Sports Festivalt

Jövő héten péntektől vasárnapig másodszor rendezik meg Budapesten a V4 Future Sports Festival pénzdíjas e-sportbajnokságot és -konferenciát.

Bíró Balázs, az Egymillióan a magyar esportért Egyesület elnöke, az esemény főszervezője a keddi sajtótájékoztatón ismertette, hogy a program jövő pénteken egy e-sport konferenciával kezdődik, melynek a Sofitel Budapest Chain Bridge szálloda ad otthont. “A jövő sportja – a sport jövője” mottójú, a szakmának szóló rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

“A V4 országokból érkező neves e-sport és sport szakemberek fogják bemutatni a sportág jelenlegi helyzetét, illetve gazdasági és innovációs lehetőségeit” – jelentette ki Bíró Balázs.

Az elnök hozzátette: a V4 Future Sports Festival versenyeire szeptember 21-én és 22-én a Hungexpo F és G pavilonjában kerül sor. Hatféle játékban – Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Fortnite, Tecken 7, Gran Turismo, NBA2K20 és FIFA – mérhetik össze egymással tehetségüket a játékosok, az összdíjazás 350 ezer euró – vagyis több mint 110 millió forint – lesz.



A budapesti V4 Future Sports Festival helyszíni döntőire az online selejtezőkön keresztül lehetett kijutni, amelyek Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon párhuzamosan zajlottak az elmúlt hetekben. Az idei Counter Strike: Global Offensive küzdelmei során a négy meghívott csapat, a címvédő Mousesports, a tavalyi ezüstérmes Virtus.pro, illetve a két korábban Major torna-győztes csapat, a Made in Brazil (MiBR) és a Ninjas in Pyjamas (Nip) csapata mellett a hazai selejtezők során remek teljesítményt nyújtó Gamerzoneért izgulhatnak a helyszínen az e-sport hazai rajongói. A magyar együttes a négy meghívott együttes mellett a cseh EZ4ME, a lengyel Adwokacik, illetve az európai selejtezőkről bejutott Tricked csapatával küzdhet meg a 300 ezer eurós pénzdíjért.A CS:GO mellett a másik kiemelt játék, a világszerte közel 140 millió felhasználóval rendelkező Fortnite csapatai is kiemelt díjazásért küzdenek, hiszen összesen 30 ezer eurón és a dicsőségen osztozhatnak a döntő mérkőzések után. Újdonság, hogy az idei évben a szervezők a profi játékosok mellett a helyszínen nevező amatőr versenyzőket is magas díjazásban részesítik, akik számos népszerű sportszimulátorral (Tekken 7, FIFA, NBA, valamint autóverseny játékok) küzdhetnek a 20 ezer euró összdíjazású versenyeken.A Hungexpón a kiállítások mellett VR-állomások, szimulátorok, és youtuber színpad várja majd az érdeklődőket. A látogatók megismerkedhetnek a legkorszerűbb e-sport megoldásokkal, legfrissebb hardver- és szoftverújdonságokkal, találkozhatnak a régió legjobb egyéni játékosaival és sztárcsapataival, valamint lehetőségük lesz kipróbálni a legújabb játékokat és technológiai megoldásokat.A belépés ingyenes, de 12 év alatt csak szülői felügyelettel lehet látogatni a rendezvényt.(MTI)