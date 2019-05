Dunai hajóbaleset – Számos dél-koreai utazási iroda felfüggesztette dunai városnéző hajóútját

Több nagy dél-koreai utazási iroda, közöttük a szerda este szerencsétlenül járt dél-koreai turistacsoport útját szervező Very Good Tour felfüggesztette meghatározatlan időre a városnéző túrákat a Dunán.

A The Korean Times című lap úgy tudja, hogy a Very Good Tour mellett a Hana Tour, a Mode Tour és a Yellow Balloon Tour is inkább éjszakai városjáró utakat javasol, vagy pedig szállodai pihenést ajánl csoportjainak.

A dél-koreai lap jelentése szerint a szerdai szerencsétlenség óta a Very Good Tournál sorozatban mondják le a foglalásokat, az új utasok száma pedig csaknem a felére zuhant.



A The Korea Times idézte a dél-koreai utazási iroda egyik illetékesét, aki azt mondta, hogy pert készülnek indítani a Viking Sigyn üzemeltetője, tulajdonosa és a hajó kapitánya ellen, de megvárják amíg kiderül, hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Az illetékes hozzátette: nincs még eldöntve, hogy az utazási iroda vagy a biztosító indít pert.A Hableány nevű kirándulóhajó, fedélzetén harminchárom dél-koreai turistával és kétfős magyar személyzettel szerdán este süllyedt el Budapesten a Margit hídnál, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A balesetben heten életüket vesztették, heten megsérültek, huszonegy embert pedig eltűntként tartanak nyilván.(MTI)