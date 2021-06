Duna House: Magyarországon sok lakás szorul korszerűsítésre

Magyarországon még mindig sok lakás szorul korszerűsítésre, ugyanis tavaly 150 ezer energetikai tanúsítványt adtak ki, az érintett ingatlanoknak azonban csupán a 4,78 százaléka érte el a legjobb energetikai besorolásúnak járó minősítést – közölte a Duna House a környezetvédelmi világnap alkalmából az MTI-vel.

A Lechner Tudásközpont állította ki a tanúsítványokat, amelyre a jogszabály szerint ingatlan adásvételnél, bérbeadásnál, új épület használatba vételi engedélyénél van szükség, illetve bizonyos esetekben energetikai pályázatoknál.

A közleményben Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője elmondta, hogy habár az ingatlantranzakcióknál még mindig van fontosabb érv a környezetvédelemnél, egyre magasabb azon tudatos vevők aránya, akik az ingatlanok energetikai állapotát és azok későbbi korszerűsítési lehetőségét is döntő szempontnak tartják. Ugyanakkor hozzátette, a nemzetközi keresletnövekedéssel ellentétben, hazai szinten a tudatosság sokszor nem párosul jelentősen magasabb vásárlóerővel, hiszen a potenciális vevők kifejezetten árérzékenyek az ingatlanok tekintetében is. Értékesítésnél viszont jól jönnek ezek a tulajdonságok, a tapasztalatok alapján ugyanis a fenntarthatóság jegyében épülő lakásokat, házakat nem csak gyorsabban, hanem akár 5-15 százalékkal drágábban is el lehet adni.



A vezető szerint az újonnan épülő ingatlanoknál folyamatosan javul a helyzet, hiszen az uniós előírásokat követő jogszabály szerint 2022. július 1-jétől már csak a közel nulla energiaigényű épületek kivitelezhetők, és a megújuló energia részarányának is el kell érnie a 25 százalékot.Mindez azért fontos, mert minél korszerűbb az emberek lakóhelye – fel van szerelve például napelemmel, korszerű fűtési rendszerrel, megfelelő hőszigeteléssel vagy új nyílászárókkal -, annál alacsonyabb rezsiköltségekkel kell számolniuk – fejtette ki a szakértő.A használtlakáspiacon a január elsejétől igényelhető otthonfelújítási program szolgál a helyzet javítására, a programban az állam akár 3 millió forinttal is támogatja a korszerűsítést. Mindezt a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése, valamint az építőipari ágazat fehérítése érdekében.Ingatlanpiaci és környezetvédelmi szempontból pedig az adatok alapján szükség is van a jelenlegi ingatlanállomány minőségének javítására, amin a kormányzati támogatás nagyot lendíthet – olvasható a Duna House közleményében.(MTI)