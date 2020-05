Drasztikus bezuhanás után ismét szárnyal a bitcoinpiac

Március közepén a bitcoin piaci értéke ugyanúgy zuhant a mélybe, ahogy történt ez a tradicionális részvénypiacokon is. Akkor a bitcoinonkénti árfolyam még a 4000 dolláros árfolyam alá is benézett. A piaci korreláció hatására sokan már temették a kriptovalutát, hiszen megbukni látszott annak válságálló jellege. Most, alig két hónappal később azonban – köszönhetően a jutalomfeleződésnek is – az árfolyam már újra 10 ezer dollár körül van, amivel a bitcoin jócskán rácáfolt a pesszimista vélekedésekre.

A koronavírus-járvány okozta sokk kíméletlenül zárta le a sok éves találgatást és bizonytalanságot a következő gazdasági krízis időszak kapcsán. Ezzel együtt bizonyítási lehetőséget adott olyan, tradicionális pénzpiacoktól távol álló alternatív eszközöknek, mint a bitcoin. A kriptovaluta létrehozása óta már harmadik alkalommal esett túl az úgynevezett jutalomfeleződési procedúráján, amikor is a hálózatot fenntartó szereplők – akiket a köznyelvben gyakran csak bányászokként emlegetünk – lemondani kényszerültek a korábbi bevételük feléről. A procedúra lényege az időzített kínálati szűkösség növekedése. Miközben a világ szinte összes jegybankja a modern monetáris politika keretei között a határ nélküli pénznyomtatás gyakorlatát alkalmazza, a bitcoin nemes egyszerűséggel éppen ennek az ellenkezőjét alkalmazva mutatja meg, hogy létezik más út is.



„A jutalomfeleződési procedúra után a bitcoin újra bebizonyította, hogy igenis érdemes vele számolni, hiszen egy jelentős recesszió kellős közepén is képes számottevő piaci növekedést elérni” – nyilatkozta Kazár Viktória, a kizárólagosan csak kriptopénzalapú eszközökre épülő szolgáltató, az INLOCK COO-ja. A szakember hangsúlyozta, hogy az árfolyam-ingadozásokra semmilyen módon sem tudtak hatni, de szolgáltatásaik révén ügyfelek folyamatos hozamra tudnak szert tenni bitcoin és ethereum mellett már US dollár és – az arany árfolyamához kötött – stablecoinokban is. Az INLOCK platform intézményi vagyonbiztosítással rendelkezik, és rendszere megfelel a legszigorúbb szabályozási követelményeknek.

A bitcoin kínálati szűkössége okán folyamatosan csökkenő belső infláció és az INLOCK szolgáltatásaihoz hasonló fejlett alternatív pénzügyi megoldások hosszú távú pozitív hatása előrevetíthető. Ez azonban könnyen csaphat át egy újabb kriptomániába, különösen az olyan régiókban, ahol a lakosságot nagyobb mértékben sújtják az esetlegesen elhúzódó recesszió negatív következményei.



Sajnálatos velejárója az ilyen időszakoknak a kriptoeszközökön alapuló megoldásoknak álcázott csalások, melyek hazánkban is előfordulnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli ezt a szektort, és adja ki a megfelelő figyelmeztetéseket az ilyen vállalkozások és projektek kapcsán.