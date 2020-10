Drákói szigor a maszkocska viselésében: azonnal bezáratható a bolt

Azonnal is robbanhat a szigorbomba: nem csak a viselésre kötelezett helyek bővülnek november másodikától a vendéglátással, szórakozóhelyekkel, hanem most már azonnal be is záratható a bolt, vendéglő, diszkó, vagy éppen a pláza is. Megszűnt az eddigi számolgatás, hogy csak harmadik esetben. És nem csak a jegyző, hanem a rendőrség is lehúzathatja a redőnyt.

Kemény lépésre szánta el magát a kormány a maszkocska viselésében. Vasszigor következik, de nyilván nem csak azokkal a vásárlókkal, plázákban sétálgatókkal, vagy vendéglőben ücsörgőkkel, szórakozóhelyen mulatozókkal szemben, akik nem, vagy csak az orruk alá tolva, esetleg fülükön lógatva viselik a maszkot, hanem a maszkviselésre kötelezett helyek üzemeltetőivel, a boltosokkal, plázásokkal, vendéglősökkel szemben is.

Kereskedelmi hatóság is lett a rendőrség

Az eddigi ellenőrzési rend lényege az volt, hogy a boltokban a vásárlók maszkviselését a rendőrség ellenőrizhette és ha szabálytalanságot észlelt, fellépett a renitenskedőkkel szemben. Az esetek többségében csak figyelmeztetett, de a súlyosabb esetekben már pénzbírságot is kiszabott. És erről tájékoztatnia kellett a boltok működését felügyelő kereskedelmi hatóságot, a jegyzőt.

A jegyző feladata a boltosok, szolgáltatók ellenőrzése. Így a jegyző nem a vásárlókat, hanem az üzemeltetőket ellenőrzi, a boltokat, vendéglőket, plázákat, vagy a mozikat. Az üzemeltetők feladata ugyanis a maszkocska viselésének betartatása: maszk nélkül be sem engedhetik a vásárlót a boltba, fel kell szólítaniuk a vásárlót, ha például éppen félrecsúszott a maszk, hogy tolják, húzzák vissza, a szabálytalanul maszkot viselő, vagy anélkül vásárolni próbálkozó vásárlót kötelesek kiutasítani a boltból és megtagadni a kiszolgálást.

A boltos dolgozó, de a vagyonőr (biztonsági őr) eszköztára ugyanakkor korlátozott, csak felszólíthat, kérhet, és ha ez sikertelen, akkor viszont köteles értesíteni a rendőrséget. Aki egyébként nyilván maga is ellenőriz. De most már bővebb a fegyvertára, ugyanis felruházták a kereskedelmi hatóság jogosítványával a maszkocska viselésének ellenőrzésében.

Ha boltos, vagy bármely üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz a renitenskedők kizárása érdekében, akkor viszont nem büntethető, ez nem is változik novembertől. De ha nem intézkedik eleget, akkor – ma még – előbb figyelmeztetik, másodjára jön a bírság, harmadjára pedig a bolt bezárása. Erről azonban az eredeti szabályok szerint november másodika előtt csak a kereskedelmi hatóság, a jegyző rendelkezhet, vagy a saját ellenőrzései, vagy a rendőrségtől kapott információk alapján.

Nos, hát ez a rend is nagyot változik november másodikától, mivel a rendőrség is eljárhat kereskedelmi hatóságként maszkügyekben. Így ő is büntetheti az üzemeltetőt.

Összefoglalva, a maszkocska szabályok szeptember 21-től szigorodtak első körben, ezt követte az, hogy október harmadikától az üzemeltető büntethető is és ezt a büntetést november másodikától a rendőrség is kiszabhatja.

Döntő változás ugyanakkor, hogy megszűnik az a számolgatósdi, hogy a bolt, vendéglő, mozi, pláza, vagy éppen szórakozóhely előbb csak figyelmeztethető, majd ezt követheti a százezer forinttól egymillió forintig nyújtható bírság és csak a harmadjára elmarasztalt üzemeltető szolgáltatóhely zárható be, legalább 3 napra, de akár egy évre is. Így akár a jegyző, akár a rendőrség bezárathat november másodikától bármikor egy szolgáltatót, ha az nem tesz meg minden tőle elvárhatót a maszkviselés betartatásáért.

És a büntetések együtt is kiszabhatók, tehát bírságolás mellett is bezáratható egy bolt.

Belép azonban még egy szabály. Ha az üzemeltető a maszkviselés hiányosságainak felszámolása érdekében a jogszerűség érdekében lép, intézkedéseket hoz, akár az utolsó pillanatban, akkor azt a jegyző és a rendőrség is figyelembe veszi. Ez azt jelenti, hogy még a legvégső másodpercben is lehet tenni a maszkocska szabályszerű viseléséért. Nyilván a hatóságok mérlegelik majd, hogy mi volt elég és mi nem.

