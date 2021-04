Dörzsölgeti a szemét a boltos munkaerőpiac

Hosszabb nyitvatartás, vendéglőstart: van mitől félni, hiszen a szolgáltatások nyitása után visszacsordogálhat az átszivárgott eladóhad oda is, és az európai üzletnyitások is fenyegethetik majd a hazai boltok munkaerőpiacát. Az élelmiszerboltok már több eladót keresnek, az iparcikkes boltok egyenlőre csak az elmaradt vásárlókat lesik.

Az április 7-től megnyújtott nyitvatartás (19 óra helyett 21,30-ig lehet boltozni) nyomán az élelmiszerboltoknak jelentett lehetőséget visszatérni a korábbi rendjükre. A két-két és fél óra nyújtás több eladót, pénztárost is igényel. A járvány előtti létszámhiány más korlátozott szolgáltatásokban a leépítések nyomán enyhült, hiszen a kereskedelmi vállalkozások átvettek dolgozókat, de ezzel együtt nő a meghirdetett álláshelyek száma.

A kereskedők feltehetően számolnak azzal is, hogy a vendéglátás nyitása visszaszívja az átsodródott munkaerő legalább egy részét. És számolni kell azzal is, hogy nyugatabbra a járvány előtt kelendő volt a magyar eladó, és az ottani nyitások nyomán megindulhat a visszaszivárgás.

Készülni kell ráadásul a kiemelt üdülőkörzetek erősebb látogatottságára is, ami a járvány első hullámát követően 2020 nyarán is tapasztalható volt. A belföldi turizmus gyorsan kilőhet és a turisták fognak boltba is járni. Ez egyébként hozzájárulhat ahhoz is, hogy a boltos diákmunka is visszanyerheti a korábbi súlyát.

Az élelmiszerláncok többsége újabban több boltos eladót keres, mint az elmúlt hónapokban (mozgás mindig van), és várható, hogy ezek a számok növekedni fognak:

2020-21 szeptember november január április Aldi bolti eladó 61 41 42 50 Auchan áruházi dolgozók 39 20 23 31 Lidl bolti dolgozó 83 70 54 106 Penny eladó-pénztáros, csemegepultos, műszakvezető 44 39 43 61 Spar eladó, pénztáros, szakeladó 34 49 34 41 Tesco áruházi munkatárs, bolti eladó,pénztáros 20 1 12 25 Forrás: céges honlapok, 2020. szeptember 23., november 26., 2021. január 18., április 19.

Az iparcikkes boltok újra kinyithattak április 7-től, de ez még nem látszik a boltos eladók keresésében.



szeptember november január április dm 15 6 11 3 Rossmann 10 10 6 11 Decathlon 21 12 10 18 Deichmann 11 3 5 5 Media Markt 21 11 14 10 Praktiker 4 1 9 8 H&M 21 – – 2 Forrás: céges honlapok, 2020. szeptember 23., november 26., 2021. január 18., április 19., bolti dolgozok, boltvezetők, helyettesek nélkül

Ennek egyik oka, hogy egy éve a korábbiakhoz képest csökken folyamatosan esik vissza a piacuk, a két boltzáras hónap (2020 áprilisában és május elején, első felében) pedig alaposan megtépte őket. Számos bolt nem is tudott újra kinyitni, így nem is nagyon kellett állást hirdetniük, akadt jelentkező e nélkül is:

Európa még zárva

Az Eures uniós foglalkoztatási portálon 15 ezer bolti munkakört hirdetnek, ami messze elmarad a korábbiaktól. Németországban ugyan tízezer felett, de például Ausztriában ezer alatt van a meghirdetett bolti állások száma. 16 magyar hirdetés is akadt. 2020 májusában háromszor ennyi boltos eladót, pénztárost kerestek, a járvány előtt pedig 70-80 ezer körül mozgott az itt meghirdetett üres álláshelyek száma.

Az ITM NFSZ honlapján összesen 402 kereskedelmi álláslehetőséget hirdetnek. Az állásközvetítő portálokon is a korábbiak fele, harmada a boltos állás.

A honi statisztika szerint 2021 januárjában 146 ezer eladó, pénztáros, árufeltöltő dolgozott a boltokban (a legalább öt fős vállalkozások körében). Ez kétezer fővel kisebb volt a decemberinél és másfélezerrel nagyobb a 2020-as átlagnál. De hát ez egyrészt a kisebb boltokat nem tartalmazza, másrészt január óta pörögtek az események a boltos világban.

