Donald Trump szerint nagyon fÃ¡jdalmas kÃ©t hÃ©t vÃ¡r az amerikaiakra

“Nagyon fájdalmas két hét” vár az amerikaiakra – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a járvánnyal foglalkozó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján kedden este a Fehér Házban.

“Azt szeretném, hogy minden amerikai készüljön fel az előttünk álló zord napokra. Nagyon nehéz két hetünk lesz” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy ezt követően “mégis csak lesz valami fény az alagút végén”.

A sajtókonferencián az elnök többször is hangsúlyozta, hogy pozitív szemléletű ember, és ezért mindig arra törekszik, hogy reményt adjon másoknak.

Emlékeztetett arra, hogy a járvány kitörésekor senki nem ismerte az új típusú vírust, az egészségügyi szakemberek sem voltak azonnal tisztában azzal, hogy milyen veszélyes és nagyon fertőző kórokozóról van szó. “Ez a vírus gonoszabbnak bizonyult, mint az influenza” – mondta.

Az elnök közölte, hogy a kormányzat nem oszt szét lélegeztetőgépeket a tagállamok között, hanem tartalékol mintegy tízezret, mert “a járvány erősödni fog”.



Anthony Fauci, a kormányzati munkacsoport tagja grafikákat mutatott be, amelyek a járványt modellezték. Ebből kiderült, hogy az egészségügyi szakemberek azzal számolnak, hogy a ragály mintegy 100-250 ezer halálos áldozatot követel majd. Fauci elmondta: korábban azt feltételezték, hogy a járványnak mintegy másfél millió halálos áldozata is lehet, de egy sor intézkedésnek, közte a társadalmi távolságtartás bevezetésének köszönhetően ez nem lesz így.Deborah Birx főorvos, járványtani szakértő mindezt kiegészítette: még a legszigorúbb szabályok betartása mellett is emelkedhet 240 ezerre a Covid-19 halottjainak száma. “Nincs vakcina és nincs varázsszer a vírus leküzdésére, egyszerűen a mi viselkedésünktől függnek a dolgok” – mondta.Fauci professzor hangsúlyozta, hogy noha a járvány egyelőre megállíthatatlannak látszik, nem szabad elbátortalanodni, mert a bevezetett óvintézkedések működnek, és “működni is fognak”.A sajtókonferencián újságírói kérdésre válaszolva Trump ismételten megerősítette, hogy Washington kész közbelépni a Szaúd-Arábia és Oroszország közötti olajvitában. Elmondta, hogy hosszasan egyeztetett telefonon Mohamed bin Szalmán herceggel, a szaúdi trónörökössel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Kiválónak minősítette a beszélgetéseket, de konkrétumokat nem említett.(MTI)