Közel a kereskedelmi megállapodás Kínával, de Washington figyel Hongkongra is – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva.

Mit üzen a hongkongiaknak a helyi választások után, amelyek a demokráciát pártoló erők előretörését hozták? – kérdezte egy újságíró az amerikai elnököt, mire Trump azt felelte: “velük vagyunk”. De rögtön hozzátette: kiváló a viszonya Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.

Donald Trump kifejtette: az amerikai kormányzat “a valaha volt legfontosabb kereskedelmi megállapodás” megkötése előtti tárgyalások utolsó szakaszához ért, s ez – mint fogalmazott – “nagyon jól halad”. Hozzáfűzte: azt szeretné, ha jól mennének a dolgok Hongkongban is. “Azt hiszem, így lesz. Azt hiszem, Hszi elnök elérheti, hogy így legyen. Ismerem őt, és tudom, hogy ő is azt szeretné, hogy így legyen” – mondta.

Az elnököt nem kérdezték a kongresszus által megszavazott, Kína elleni szankciókat szorgalmazó törvényjavaslatról, ő pedig nem tért ki arra, hogy aláírja-e – és ezzel törvényerőre emeli – a javaslatot. Percekkel korábban tartott nemzetközi sajtókonferenciáján Mike Pompeo külügyminiszter nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump aláírja-e a törvényjavaslatot.A képviselőház és a szenátus által egy képviselő kivételével egyhangúlag megszavazott törvényjavaslat előírja a külügyminisztériumnak: legalább évente igazolnia kell, hogy nem csorbul Hongkong különleges autonóm státusza.A múlt hét péntekén Donald Trump újságíróknak még azt állította: egyedül neki köszönhető, hogy sikerült megelőzni Peking katonai fellépését a hongkongi tüntetők ellen. Az amerikai elnök akkor azt is mondta: közölte a kínai elnökkel, hogy a katonai beavatkozás “borzasztó negatívan befolyásolná” a kereskedelmi tárgyalásokat.(MTI)