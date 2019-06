Digitális segítség a céges szerződéskötésekhez és elszámolásokhoz – elindult az első magyar regtech és fintech együttműködés

Már regisztrálhatnak a magyar és a cseh cégek a visegrádi régió első digitális szerződéskötő és kereskedelmi felületére, a TrustChain Platformra.

Az új és meglévő szerződésekkel járó mindennapos adminisztratív és jogi rutinfeladatok évente átlagosan 42 napot* vesznek el az ügyvezetők és segítőik életéből, így az üzletszerzés, a cégépítés idejéből. Ezen változtat a Trustchain Systems Kft. a ma induló automatizált ügyfél-azonosítási, szerződéskötési és kereskedelem-finanszírozási szolgáltatásaival – jelentette be a cég ügyvezetője, dr. Romhány Gergely a biztonságos pénzügyi hátteret biztosító Barion Payment Zrt. vezérigazgatójával, Kiss Sándorral tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta, a TrustChain Platformot egyaránt ajánlják a kis-, közép- és nagyvállalatok számára. Használatával gyorsan, biztonságosan, a szerződés létrehozásától a záró elszámolásig digitálisan valósíthatják meg az egymás közötti partnerazonosítás, a szerződéskötés és a kapcsolódó pénzügyi elszámolás folyamatát. A TrustChain-felhasználók a szerződéseket és a dokumentumokat egy online platformon hozzák létre vagy töltik fel, és telefonjukon írják alá. Ily módon biztosított a fizikai és időbeli korlátok nélküli jognyilatkozatok tétele, illetve a szerződések aláírása.

Okostelefonos applikáción keresztüli távoli ügyfél-azonosítási és minősített elektronikus aláírási megoldások garantálják a partnerek és a digitális szerződések jogi biztonságát, a hazai jogszabályoknak, valamint az európai uniós irányelveknek való megfelelőséget ­– hangsúlyozta dr. Romhány Gergely.

A cégek közötti biztonságos fizetésről a TrustChain Platform partnere, a Barion Payment Zrt., a hazánkban eddig egyedüli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény gondoskodik.

Magyarország egyik piacvezető fintech cégeként a Barion Payment Zrt. több mint ötezer e-kereskedelmi partnert szolgál ki Európa-szerte, eddig csaknem másfél millió felhasználó fizetett a rendszerrel, havi szinten milliárd forintos forgalmat realizálva – ismertette a kereskedelmi adatokat Kiss Sándor vezérigazgató.

A Barion-rendszer innovatív Smart Gateway megoldásai közül a befoglalásos-zárolásos szolgáltatást nyújtja a platformhoz, amely a Biztonságos fizetés név alatt érhető el. Ennek kiválasztásakor a szerződéses összeg befoglalásra kerül a vevő Barion-számláján. Feloldására és az eladó Barion-számlájára történő azonnali átvezetésére a szerződéses feltételek teljesülése esetén kerül sor. A folyamat ellenőrzésében a TrustChain mint teljesítési segéd automatizáltan vesz részt. E fizetési mód használatával a vevő vitathatatlanul igazolja a fizetőképességét az eladó számára, az eladó pedig biztos lehet abban, hogy szerződésszerű teljesítés esetén azonnal kifizetik.

A sajtótájékoztatón dr. Romhány Gergely szólt arról is, hogy 2019 augusztustól a magyar és az angol mellett cseh nyelven is működik a platform, 2019 végétől pedig az osztrák és a szlovák cégek is regisztrálhatnak. Új nyelvek és további országok bekapcsolása mellett olyan pénzügyi szolgáltatások is elérhetővé válnak a regisztrált és tanúsított cégek számára, mint az onlinefaktoring-szolgáltatás, a biztosítási termékek és az import-export hiteltermékek.

A TrustChain Platform informatikai fejlesztéseit a Tappointment Kft. biztosítja, stratégiai együttműködésük megteremti a folyamatos fejlődés és a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét.

Meghívott vendégként a sajtótájékoztatón jelen voltak a Cseh Köztársaság budapesti Nagykövetségének és a Czech Trade Promotion Agency munkatársai is.

www.trustchain.com

A Trustchain Systems Kft.-ről

2017-ben jött létre, de a szükséges jogi és technológiai kutatási-tervezési feladatok már 2016-ban megkezdődtek. A cég első befektetője 2017 júliusában a Startup Campus Inkubator Zrt., 53 millió forint értékben, a második körös pedig a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., 149 millió forint értékben. Jelenleg a cég már a harmadik körös befektetésekről tárgyal Magyarországon és Ausztriában.

2019 áprilisában a TrustChain-t 650 cég közül a nyertes 25 cég közé választották a bécsi weXelerate programban.

*A Trustchain Systems Kft. 2019. februári online kérdőíves felmérésének eredménye 112 cég válaszai alapján.