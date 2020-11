Digitális nyitottság és erősebb csapatszellem a járvány hatására

Az őszi kiválasztási kör eredményeként 13 startup került be a Start it @K&H programba, így a hazai vezető, iparágfüggetlen inkubátor összesen 28 aktív csapattal folytatja tovább működését. A pandémiás helyzet sem törte meg a csapatok lelkesedését, hiszen a programba 47 startup jelentkezett, akikre egységesen az innovatív, digitális megoldásokra való nyitottság és az erős csapatkohézió volt leginkább jellemző.

A pandémiás helyzet ellenére is töretlen a hazai startupok lelkesedése, akik folyamatosan keresik a fejlődési lehetőségeket és az innovatív megoldásokat. Az őszi kiválasztási időszakban rekordszámú, 47 jelentkezés érkezett a Start it @K&H inkubátorba. A jelentkezők közül 13 ígéretes csapat került be a programba, többek között jogi, pénzügyi, fintech és agrár területről, akik a következő 6-18 hónapban a budapesti és a győri irodában kapnak lehetőséget a további fejlődésre. „A mostani bővítés során azt láttuk, hogy iparágtól függetlenül egyre erősebb a technológiai újításra, az innovatív és digitális megoldásokra való nyitottság. Emellett a járvány közelebb hozta egymáshoz a startup tagokat, a kiválasztás folyamata alatt egyértelműen megfigyelhető volt az erős csapatkohézió, miközben a különböző feladatok, szerepek jól elkülönültek a tagok között. Amiben viszont még van lehetőség a fejlődésre, az az üzleti terv alapos átgondolása és megtervezése” – foglalta össze a kiválasztás tapasztalatait Németh Balázs, a K&H Operáció, technológiák és lakossági hitelkezelési divízió vezetője. Az inkubátorban a tudatos tervezés erősítésére is bőven adódik majd alkalom, hiszen a csapatok számára folyamatosan biztosított szakmai mentoráció elősegíti a startupok pénzügyi tudatosságát és így hosszú távú, sikeres működését is.

A Start it @K&H inkubátorprogram indulása óta eltelt három év alatt, a programban összesen részt vett, mintegy 60 csapat 85 százaléka ma is sikeresen működik, amelyet többek között az is igazol, hogy eddig közel 5,5 millió euró értékű tőkebevonást értek el. Habár a jelentkezők többsége a fejlődés korai szakaszában van, egyre nagyobb azoknak az érettebb fázisban lévő startupoknak az aránya, akiket már a piacra lépésben segít az inkubátorprogram. Pozitív tendencia, hogy növekszik azok száma is, akiknek nem pusztán klasszikus inkubációt, hanem akcelerációt is biztosít a Start it @K&H, kihasználva ezzel a Global Accelerator Network (GAN) nemzetközi hálózati tagságát. „A lehetőséggel élő csapatok, az online munka előtérbe kerülése miatt, főként a különböző CRM rendszereket használják a tagság által elérhető digitális szolgáltatáscsomagból” – tette hozzá a szakember.

A Start it @K&H inkubátorba újonnan bekerült 13 startup

A fiREG innovatív papírmentes megoldást nyújt a tűzvédelmi szakma megújítására.

