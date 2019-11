Deloitte: elnyerte végső formáját az online számla rendszer

Elnyerte végső formáját az online számla rendszer, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) valós idejű számlaadat-szolgáltatás támogatására fejlesztett rendszere, a 2.0 verziószámot viselő csomag jelentős változásokat hoz – hívja fel a figyelmet a Deloitte.

A nemzetközi tanácsadó cég ismerteti: a kapcsolódó tesztrendszer, amelyre az adózói számlázási rendszerek fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükség van, október közepén indult, és október végén még módosult is. Az adózóknak így közel fél éves felkészülési idejük van, a jelenlegi 1.1 verziójú számlalejelentés ugyanis 2020. április 1-jét követően már sikertelen adatszolgáltatásnak minősül.

Az online számla rendszert érintő legfontosabb változás talán az, hogy már a bejövő számlaadatok is lekérdezhetőek – írja közleményében a Deloitte.

Sík Richárd, a Deloitte adótechnológiai csapatának vezetője szerint ez előnyös a vállalkozások számára, hiszen előkönyvelhetik a bejövő számlák adatait, alátámaszthatják a digitalizált számlák adattartalmát, vagy ellenőrizhetik az áfabevallás alapjául szolgáló belföldi összesítő jelentés adatait is.

Orvosolnak egy önszámlázást érintő gyakorlati hiányosságot is. Jövő áprilistól az önszámlázásban keletkező módosító számlákról is megfelelő módon lehet jelentést tenni. Mivel a változásnak köszönhetően az összes áfa törvényben előírt számlaadat lekérdezhető, felhasználásuknak csak a kreativitás szab határt – írják.

A módosító számlákra vonatkozó adatszolgáltatás is jelentősen átalakul. A módosító számlaláncolatok átláthatóságát segítendő, és a módosító számlák sorrendiségét biztosítandó, 2020. április 1-jétől indexelni kell a módosító számlákat. Emellett a csoportos módosítószámlákat sem kell külön számlákra bontani, mert azoknál is lehetőség lesz a teljeskörű adatszolgáltatásra.

Fontos változás az is, hogy a számlaösszesítésnél és számlasornál is kötelező új mezők (a számla forintosított nettó értéke és az egységár forintosított értéke) jelennek meg. Mindemellett a normál számláknál kötelezően jelenteni kell a teljesítési dátumot is.









Bár a jelentett tételekre vonatkozó adatok közel 70 százaléka megfelelő minőségű, az adóhatóság továbbra is az adatminőség javítására fogja ösztönözni az adózókat. Emiatt kötelezővé válik az adatszolgáltató szoftverre vonatkozó azonosító adatok jelentése, hogy könnyebben beazonosítható legyen a jelentést érintő rendszer szintű probléma. Másrészt, annak érdekében, hogy maguk az adózók is tisztában legyenek az általuk közölt adatok használhatóságával, adózói statisztika is készül majd – ismerteti Sík Richárd.

Tancsa Zoltán, a Deloitte közvetett adózásért felelős partnere szerint a változtatásoknak nem lesz vége a 2.0 csomag véglegesítésével, illetve az új követelményekre való felkészüléssel. Jövőre várhatóan csökkentik a kötelező adatszolgáltatásban érintett számlák áfa értékhatárát, a későbbiekben pedig a jelentendő ügyletek körének kiterjesztését is tervezik. Mindez azért szükséges, hogy belátható időn belül elérhetővé váljon a NAV számára az adózók áfa bevallásának elektronikus úton történő automatikus elkészítése és kiajánlása – tette hozzá.(MTI)