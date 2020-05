Debreceni Ã¶nkormÃ¡nyzat: a BMW Ã¡tvette Ã©s kifizette a leendÅ‘ autÃ³gyÃ¡r terÃ¼letÃ©t

A BMW Group átvette és kifizette a leendő debreceni autógyárának a területét, az ingatlan tulajdonjogát megszerezte – közölte az önkormányzat péntek délután az MTI-vel.

A megállapodás szerinti vételár fedezetet nyújt az önkormányzat által az ingatlan megszerzésére és a közel 400 hektáros ipari terület kialakítására fordított valamennyi költségre – írták.

A közlemény szerint a város önkormányzata ingatlanfejlesztő cégén keresztül értékesítette a BMW Manufacturing Hungary Kft. részére az autógyár megépítésére szolgáló ipari területet, amelyet a beruházás megvalósítására alkalmas műszaki állapotban átadott.

Ugyanakkor az eredeti szerződésben foglaltakhoz képest a felek közös megegyezéssel néhány fejlesztési elem vonatkozásában határidő módosításokat fogadtak el. E változtatások az ipari területen kívüli infrastruktúrákra vonatkoznak és nem akadályozzák az ipari területen belüli további fejlesztéseket. A határidő módosítással érintett fejlesztések: a telekommunikációs hálózat, az ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték, a gázellátás, az útcsatlakozások, és az intermodális központ – olvasható az önkormányzat közleményében.



A debreceni BMW-gyár meg fog épülni, eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően haladt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 15-i Facebook-sajtótájékoztatóján, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a német fél elhalasztja a debreceni beruházást. Minden fél tartja az ígéreteit, és teljesíti a kötelezettségeit, a 2018 nyarán bejelentett, gyárépítésről szóló szerződés 2020 június végén, módosítás nélkül hatályba lép – hangsúlyozta.A világjárvány okoz néhány hónapos eltolódást a világgazdaságban is, ezért természetes, hogy az építkezés menetrendjét néhány hónapos “tól-ig” határral módosítani kell – mutatott rá.Michele Melchiorre, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen leszögezte: a munkálatok a tervek szerint folytatódnak. “Mi változatlanul elkötelezettek vagyunk a Debrecenben létesítendő üzem tervei mellett” – fogalmazott. Hozzátette: az a globális gazdasági helyzet, amit a járvány okozott, rányomta a bélyegét az építkezésre is. Szükség lesz az építkezés ütemezésének némi módosítására, ebben a pillanatban az ütemezés vizsgálata folyik. A késés, feltételezéseik szerint, néhány hónapban mérhető.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a német gyár képviselői 2018. október 12-én írták alá Debrecenben a beruházásról szóló dokumentumokat. Az egymilliárd eurót meghaladó beruházásból, a magyar kormány 12,3 milliárd forint támogatásával felépülő, 560 focipályának megfelelő területen megvalósuló leendő debreceni BMW-gyárban évente 150 ezer gépkocsit gyártanak majd, és több mint ezer új munkahelyet teremtenek – mondta akkor a külgazdasági miniszter. Bejelentette azt is, hogy a kormány döntése értelmében a leendő BMW autógyár telephelyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös autópályán, 2×2 sávosra bővítik az odavezető összekötő utat, konténerterminált építenek villamosított vasúti összeköttetéssel, új telekommunikációs és gázhálózatot alakítanak ki.(MTI)