Debrecen digitális oktatását támogatja a Delta

A Delta Technologies Nyrt. 100 százalékos tulajdonában álló Delta Systems Kft. több osztály számára elegendő tabletet adományoz a debreceni önkormányzatnak, amivel a térségben élő hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását szeretné elősegíteni, hogy ők is részt tudjanak venni az online oktatásban a pandémiás időszak alatt. A társaság évek óta jelen van a városban, több sikeres kutatás-fejlesztési projektet zártak sikerrel a Debreceni Egyetemmel közösen.

Hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkóztatásában működik közre a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Delta Technologies Nyrt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. Az ország egyik vezető rendszerintegrátoraként ismert társaság több osztály számára elegendő mennyiségű tabletet adományoz a Debrecen Város Önkormányzatának javára, amelyek a térségben élő, nehéz anyagi körülmények között felnövő gyerekek online oktatásba történő bekapcsolódását segítik elő.

A Delta Csoport évek óta jelen van Debrecen városában, és több K+F projektet is megvalósított már a Debreceni Egyetemmel együttműködésben.

„A Delta számára kiemelt jelentőségű a Debrecen városával való együttműködés, amely már évek óta sikeresen működik. A Debreceni Egyetemmel végzett kutatások mellett törekszünk az önkormányzattal is a jó kapcsolat ápolására, ezért szerettünk volna ott segíteni, ahol a legnagyobb a szükség. Az ajándék tabletek révén így sok olyan hátrányos helyzetű gyermek is bekapcsolódhat az online képzésbe, aki számára korábban ez a lehetőség nem volt elérhető. Bízunk abban, hogy a sikeres együttműködés a jövőben is folytatódik” – mondta el az adományozás kapcsán Vidra László, a Delta Systems Kft. ügyvezetője.

„Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került családokon segítsen a pandémia időszakában. Ezt szolgálja a támogatók segítségének is hála a Debrecen Város Segélyalap, a Debreceni Karitatív Testület által biztosított csomagok, a telefonos információs vonal. Örömteli, hogy vannak olyan cégek is, amelyek a társadalmi felelősségvállalásban szerepet vállalnak. A Delta segítségével olyan fiataloknak tudunk segíteni, akik az online oktatással az ehhez szükséges megfelelő eszközök hiányában nehezen tudtak megbirkózni. Köszönöm a Delta támogatását; biztosítom a céget afelől, hogy az eszközök jó helyre fognak kerülni” – mondta Barcsa Lajos, Debrecen gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere.

A Delta Technologies Nyrt.-ről

A Delta Technologies Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett informatikai vállalat. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. vezető magyar rendszerintegrátor cég. Célja, hogy tevékenységének leginnovatívabb területeire – melyek közül kiemelt hangsúlyt kap az Ipar 4.0., ezen belül az 5G, az energiamenedzsment, az IT-biztonság és a közlekedésinformatika – építve, a jelenlegi portfólióját bővítve kilépjen a regionális piacra is.