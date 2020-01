Datahouse: 15,6 százalékkal nőtt tavaly az új autók eladása

Tavaly 15,6 százalékkal bővült az új autók eladása: 136 601-ről 157 906 ezerre nőtt egy év alatt a forgalomba álló új személygépjárművek száma – közölte a Datahouse csütörtökön az MTI-vel.

A Carinfo adatai alapján 2017-hez képest még nagyobb, 35,8 százalékos a bkülönbség. Az év végén különösen sok, 16 139 új autó állt forgalomba, vagyis 66,6 százalékkal több, mint 2018 decemberében, de 2017 utolsó hónapjához képest is 48,9 százalék a bővülés. Ilyen mértéket 2019 egyik hónapjában sem ért el a növekedés. Éves alapon visszaesést csak júniusban mértek, 4,4 százalékot.

Az év vége hozta a legjelentősebb növekedést a negyedéves összevetések alapján is. 2019 utolsó három hónapjában 42 802 új személygépjármű állt forgalomba, meghaladva nemcsak az előző két év azonos időszakát, hanem a tavalyi előző negyedéveket is.

A gyártók közül 2019 decemberében és az éves összesítésben egyaránt a Suzuki érte el a legnagyobb, 16 százalékot meghaladó piaci részesedést. A japán gyártó utolsó havi értékesítése 2627 darab, a tavalyi egész éves 25 766 darab volt Magyarországon. A második helyet a Ford érte el 10 százalék körüli, illetve azt kissé meghaladó eredménnyel. A tavalyi rangsor következő helyeit értékesítési részarány alapján sorrendben a Skoda, az Opel, a Toyota és a Volkswagen szerezte meg.



A motorkerékpárok eladása decemberben 38,7 százalékkal, az előző 12 hónap alatt 34,9 százalékkal bővült 2018 azonos időszakához képest. Éves összesítésben a forgalomba helyezett darabszám 3022-ről 4078-ra nőtt.A kis haszongépjárművek értékesítése 2019 decemberében visszaesett ugyan 4,4 százalékkal, az év egészében viszont 15,3 százalékot bővült, miután 22 723-ról 26 203-ra nőtt az éves forgalomba helyezett darabszám.A nagy haszongépjárművek értékesítése a decemberi és az egész éves összesítés alapján is visszaesett. A tavalyi utolsó hónapra 406-ról 321-re, az összes hónapot tekintve pedig 6241-ről 5274-re csökkent a forgalomba helyezések száma egy év alatt – derül ki a közleményből.(MTI)