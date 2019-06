Csúcson a magyar háztartások fizetőképessége az Intrum mutatója szerint

A magyar háztartások fizetőképessége idén az első negyedévben minden eddiginél magasabb szintre lépett, és további javulás várható – derül ki a követeléskezelő Intrum Justitia Zrt. és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös kutatásából.

Az MTI-nek küldött keddi közleményük szerint a háztartások anyagi helyzetét mérő Intrum fizetőképességi index (IFI) 59,5 ponton zárt az idei első negyedévben, ami jóval magasabb az előző negyedévben mért 54,68-as értéknél. A magyar háztartások fizetőképessége 2013 óta folyamatosan javul, és a legfrissebb adatok alapján ez várhatóan a jövőben is megmarad – írták.

Az adatok szerint a 2018 második felétől tapasztalt kiemelkedő GDP növekedést a háztartások is érzékelik A keresetek növekedése a fogyasztói árakat is emeli, de utóbbi növekedése egyelőre nem olyan mértékű, hogy a háztartások fizetőképességét rontsa – fejtette ki a közleményben Felfalusi Péter, az Intrum magyarországi vezérigazgatója.

A jelentés szerint a fizetőképességi indexből arra is lehet következtetni, hogy a magyar GDP várhatóan viszonylag gyors ütemben nő a közeljövőben is. A GDP tavalyi szárnyalását jelentős részben a belső fogyasztás bővülése okozta. Ez az aktuális adatok alapján idén is magas szinten marad – közölték.

A lakossági fizetőképesség mellett az Intrum az évente elkészített európai fizetési jelentésében a vállalati fizetési hajlandóságot is vizsgálja. A 2019 tavaszi kutatás szerint – amelyben 11 860 cég vett részt Európa 29 országából, köztük 445 magyar vállalkozás – minden 2. európai vállalkozás problémásnak tartja a hosszú fizetési határidőket és azt, hogy a partnerek késve rendezik kintlévőségüket.



A kutatás szerint a magyar cégek körében arányában kevesebbeknek okoz gondot a partnerek késedelmes fizetése, de így is minden 3. vállalkozás küzd ezzel. A magyar cégek szerint az elmaradó kifizetéseket leggyakrabban a partnerek és ügyfelek pénzügyi problémái okozzák, a válaszadók 46 százaléka tapasztalt ilyet tavaly. Ehhez képest tudatosan választott késedelmes fizetés jóval ritkább Magyarországon, a cégek 28 százaléka találkozott vele. Európában sokkal gyakoribb a tervezett késedelmes fizetés, a válaszadó cégek 50 százalékának volt vele tapasztalata – közölték.(MTI)