Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed

Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer, a Fed 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatsávot.

A Federal Reserve monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) szerdai ülésén 25 bázisponttal 1,50-1,75 százalékra csökkentette az irányadó dollárkamatsávot a szeptember 18. óta érvényes 1,75-2,00 százalékról.

A kamatcsökkentés mértéke megfelelt a piaci várakozásoknak.

A Fed idén már harmadszor csökkentette az irányadó kamatot, biztosítva ezzel azt, hogy a globális kereskedelmi háború ellenére az amerikai gazdaság elkerülje a recessziót.

A FOMC ugyanakkor valószínűleg szünetet tart a kamatcsökkentési ciklusban. Megfigyelők szerint legalábbis erre utal, hogy a kamatcsökkentés után ismertetett közleményből kimaradt az a megfogalmazás, miszerint a monetáris döntéshozók “megfelelő döntéseket hoznak az amerikai gazdaság növekedésének a fenntartása érdekében”. Elemzők szerint ez a megfogalmazás korábban rendre azt jelezte, hogy a Fed további kamatcsökkentésre készül.

A szerdán ismertetett közlemény szerint “a Fed figyelemmel kíséri a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos információkat, hogy meghozza a szükséges lépéseket az irányadó kamat alakítása kapcsán”.

A FOMC tagjai 8:2 arányban fogadták el a kamatcsökkentést, ketten a kamat szinten tartását javasolták.

A közlemény szerint az amerikai gazdaság helyzete alapvetően nem változott az előző, szeptember 18-ikai kamatcsökkentés óta, a gazdasági továbbra is “mérsékelten nő” és továbbra is “erős” a munkaerőpiac.

A kamatdöntés nem mozgatta meg érdemben a New York-i tőzsdemutatókat. Fél óra alatt a DJIA indexe mínusz 0,04 százalékról plusz 0,07 százalékra, az S&P-500 index mínusz 0,15 százalékról mínusz 0,03 százalékra, a Nasdaq indexe pedig mínusz 0,21 százalékról mínusz 0,02 százalékra változott.









Ugyancsak harminc perc alatt az euró jegyzése 1,1117 dollárról 1,1113 dollárra változott.

A Fed szeptemberben minimálisan módosította néhány idei makrogazdasági előrejelzését. A hazai össztermék (GDP) idei növekedésére vonatkozó becslését a júniusban várt 2,1 százalékról 2,2 százalékra javították fel, a munkanélküliség várható rátáját 3,6 százalékról 3,7 százalékra módosították, az inflációt pedig továbbra is 1,5 százalékra várják, jóval a jegybanki 2 százalékos cél alatt.

Szerdán hozták nyilvánosságra azt a nem végleges adatot, hogy az amerikai hazai össztermék (GDP) harmadik negyedévi növekedésének évesített rátája 1,9 százalék volt. A második negyedévben 2, az első negyedévben 3,1 százalékkal erősödött az amerikai gazdaság. A munkanélküliség 50 éve legalacsonyabb, 3,5 százalék. Az októberre vonatkozó adatot pénteken ismertetik.(MTI)