Csökkent az üres álláshelyek száma a kereskedelemben

A boltosok is adták a nagyobb bért, így 2019-ben év közben csökkent a kereskedelemben az üres álláshelyek száma, nem is kicsit, a statisztika szerint. Az elmúlt évek csúcsait nézve is egyértelmű a csökkenés. 2020-ban sem lesz rosszabb, csak az a koronavírus ne lenne…

A kereskedelem egészét nézve (bolti kiskereskedelem, nagykereskedelem, gépjárműkereskedelem) 2019-ben év közben negyedévről-negyedévre már csökkent a betöltetlen, üres álláshelyek száma. Ez döntő részben a korábbi évek sorozatos béremeléseinek köszönhető, hiszen a kereskedelemben is az elmúlt három esztendőben minden alkalommal 10% feletti volt a javadalmazások növekedése. 2020-ban is azzal lehet számolni, hogy a létszámgondok nem romlanak tovább, de a koronavírus a munkaerőpiacon is kiszámíthatatlan lehet.

2019-ben ez történt a kereskedelemben az üres álláshelyek terén, az évközi csökkenés 13%-os:

2019 I.↑ II. III. IV.↓ 6.742 6.469 6.510 5.880 KSH, üres álláshelyek száma, negyedéves adatok, teljes kereskedelem (nagy-, kis- és járműkereskedelem együtt), intézményi munkaügy adatgyűjtés, mennyiség: fő

Az üres álláshelycsúcs is lejjebb csúszott

Megnéztük az elmúlt évek történéseit is. Kiválasztottuk azokat a negyedéveket, amikor a legmagasabb volt az üres álláshelyek száma és ez 2019-et kivéve mindig a harmadik negyedév volt. Ebben nyilván a nyári időszak is szerepet játszott, például többen vállalhattak alkalmi időszakos munkát külföldön, a nyaralóhelyeken kinyitottak az időszakos boltok, a szabadságolások miatt is növekedhetett a nyári munkaerőigény.

2019-ben ebben a tekintetben a 2018-as csúcshoz képest is volt csökkenés az üres álláshelyek számában az előző esztendőhöz képest, 17%:

kereskedelem 2015 2016 2017 2018 2019 betöltetlen álláshelyek 3.725 4.844 6.660 8.095 6.742 időszak, negyedév III. III. III. III. I. KSH, … első negyedéves adatok, intézményi adatgyűjtés

Csak az a koronavírus ne lenne

Sok magyarázatot nem igényel, az élelmiszeres nagy- és kiskereskedelmi láncok eddig is munkaerőhiánnyal küszködtek, a koronavírus miatti rohamokat pedig csak megfeszített munkaszervezéssel bírják.

És a várható piaci helyzet csak annyiban előrejelezhető, hogy ameddig Európában és nálunk is felfutóban a koronavírus megbetegedés, addig egyre nagyobb nyomás nehezedik az élelmiszeres piacra, munkaerő igényben is. És ez hullámzó piac lesz.

A vásárlók nyilván több élelmiszert próbálnak majd a weben vásárolni, ott a legnagyobbak a hagyományos boltokkal együtt árusítanak a webáruházaikban (Auchan, CBA, G’Roby, Spar), így tudnak a belső munkaerő átcsoportosítással is élni, más választásuk nem nagyon lehet. A rendelések száma nő, de a kiszállító saját járműállomány és a házhoz szállítást végző, vállaló és arra kiképzett munkatársak száma korlátozott.

És ez az iparcikkes webvásárlásokra is igaz.

Az iparcikkes fronton viszont óvatosabbak lesznek a vásárlók a hagyományos boltokban, ennek azért már vannak nyomai.

Talán segíthet valamit ugyanakkor, hogy például egyes európai országokból az ott dolgozó kereskedelmi alkalmazottak hazajöhetnek, például Olaszországban bezárták az iparcikkes boltokat. De a szomszédos Ausztriában, vagy Németországban is megtépázhatja az ott dolgozó munkavállalók álláslehetőségeit a koronavírus.

De a legjellemzőbb jelenleg a kiszámíthatatlanság, hiszen a piaci és a munkaerőpiaci helyzet is az egészségügyi helyzet függvénye. Az előrejelzés ugyanolyan kockázatos, mint a koronavírus.

Végül azért visszatérve a munkaerőpiac koronavírusmentes helyzetére, az éves boltos foglalkoztatási mérleg egyébként folyamatos csökkenést mutat. És annyi azért megkockáztatható, hogy 2020-ban is tovább olvadozhat a létszám:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019 foglalkoztatottak 369 368 368 361 355 ebből alkalmazott 316 314 319 315 309 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, éves adatok

(blokkk.com,)