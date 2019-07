Csökkent az INA nettó nyeresége az első fél évben

Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége az első fél évben egyszeri tételek nélkül 188 millió kunát tett ki (valamivel több mint 8 milliárd forint), ami 65 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az eredmény a kedvezőtlen finomítói környezet és az árrés következménye – derült ki cég által az MTI-hez eljuttatott eredménybeszámolóból.

Az INA bevétele az első fél évben elérte a 9,79 milliárd kunát (421,4 milliárd forint), ami 3 százalékkal több, mint 2018 első fél évében volt.

A pénzügyi jelentés szerint 2019 első fél évében az adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) a szénhidrogén ára és az alacsonyabb termelés következményeként 1,238 milliárd kunát (53,2 milliárd forint) tett ki, 14 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Fasimon Sándor, az INA igazgatótanácsának elnöke a közlemény szerint elmondta: 2019 első fél éve az intenzív beruházások időszaka volt, amelyek értéke elérte a közel 1,2 milliárd kunát (51,6 milliárd forint), és amely összeg nagy része Horvátországban került befektetésre.

A tőkebefektetés a finomítói üzletágban több mint 800 millió kunát tett ki. Ez az előző évek befektetéseinek háromszorosa, és a legnagyobb a vállalat történetében, ami többnyire a rijekai finomítóra irányult – hangsúlyozta.



A kedvezőtlen külső környezet negatívan hatott az INA eredményére, de így is sikerült kihasználni a növekvő keresletet a horvát és a bosznia-hercegovinai piacon – fogalmazott.Hozzátette: a szolgáltatások és a kiskereskedelmi ágazat eredménye tovább nőtt a nem üzemanyag-eladás terén, amelyhez hozzájárult a montenegrói hálózat bővítése, ami bizonyítja az INA mint márkanév erejét a regionális piacon.A kőolaj- és földgázkutatási és -értékesítési ágazatban a kőolaj termelésének növekedése részben semlegesítette az alacsonyabb természetesgáz-termelést – közölte Fasimon Sándor. A teljes kőolajtermelés bővülése a hazai kőolajtermelés bővülésének, valamint az egyiptomi termelés növekedésének eredménye, ami a nagyobb befektetéseknek köszönhetően azon a területen – fűzte hozzá.Kiemelte ugyanakkor, hogy a Brent olaj árának 7 százalékos csökkenése negatívan hatott a cég tevékenységének eredményére 2018-hoz képest. Szavai szerint a nagyobb igényeket támasztó külső környezet ellenére az INA-csoport 3 százalékkal közel 10 milliárd kunára növelte bevételét.“Az INA pénzügyileg stabil vállalat marad 2019 második felében, és további is sikeres működésre számítunk” – húzta alá.Az INA nagyberuházásai 2019 első fél évében megkétszereződtek, és 1,183 milliárd kunát (50,90 milliárd forint) tettek ki. A nettó adósság 1,763 milliárd kunát (75,8 milliárd forint) ért el: az adósság és a tőke aránya 14 százalékon állt a fél év végén.Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.(MTI)