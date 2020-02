Csökkenő tendencia az ásványvizes piacon

A hazai ásványvízgyártás egyik legfontosabb szereplője, a lajosmizsei Magyarvíz Kft. a 2019-es csökkenő piac ellenére ismét növelni tudta eladott palackjainak számát, árbevétele 7 százalékkal nőtt 2018-hoz képest, így elérte a 9,5 milliárd forintot. A vállalat egy év alatt összesen 257 millió palack vizet értékesített, ez összesen 378 millió liter. A Mizse – a család vize – továbbra is a vállalat legkedveltebb terméke, 115 millió darab fogyott belőle, a vállalat további márkatermékei a Primavera és a Zafír.

„Büszkén mondhatom, hogy sikeres évet zártunk 2019-ben. A stabil piacunknak köszönhetően az ágazatra háruló többletköltségeinket (pl. árfolyamveszteség) érvényesíteni tudtuk az árainkban, hiszen a fogyasztók továbbra is szívesen választanak minket. Érezhetően tovább nőtt a Mizse termékcsaládunk ismertsége, népszerűsége, a saját márkás termékeink mennyisége is emelkedett 2019-ben, és nem utolsó sorban hozzá tudtunk járulni a környezettudatosság növeléséhez, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítéséhez. Anyavállalatunkkal, az olasz San Benedetto-val együttműködve több területen környezettudatos beruházást hajtottunk végre, lajosmizsei üzemünkre elkészítettünk egy környezettanulmányt, aminek segítségével a zöld szemléletet 2020-ban még tovább fogjuk erősíteni. Kiemelném még, hogy az egyik legtöbb embert megmozgató NN Ultrabalaton futóversenyen 2020-ban a PET palackokat össze fogjuk gyűjteni, hogy újrahasznosíthatók lehessenek” – mondta Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi vezetője. Majd így folytatta: „A Magyar Üdítő és Ásványvíz Szövetséggel egyetértve úgy gondoljuk, indokolt lenne, hogy uniós és kormányzati segítséggel egy PET palack újrahasznosító üzem is létre jöjjön Magyarországon, amelynek termékeit a hazai cégek ismételten italcsomagolások gyártására tudnának felhasználni. A szövetség javasolja az újrahasznosított csomagolóanyagok térnyerését támogató ösztönzők bevezetését is.”

Balog Zoltán úgy véli, hogy idén, illetve a következő években az ásványvízpiac stagnáló tendenciát fog mutatni, az egy főre jutó fogyasztás tekintetében további bővülés nem várható, mivel Magyarország a harmadik legnagyobb ásványvíz fogyasztó a világon. 2020-ban arra számít, hogy az ipar egyik korábban meghatározó szereplőjének csődje miatt az áruházláncok sajátmárkás kategóriájában újra vízhiány várható a nyári hónapokban, ahogy ez 2019-ben is volt.

A Mizse 2012 és 2013 után 2019-ben harmadik alkalommal kapta meg a világ egyik legrangosabb innovációs termékdíját, az Év Terméke Díjat, aminek ismételt elnyeréséhez a saját fejlesztésű, csökkentett súlyú 1,5 literes hasáb alakú palack nagyban hozzájárult. A hagyományokhoz híven továbbra is támogatják a tömegeket vonzó sportprogramokat.

A Magyarvíz Kft. 2000-ben alakult, az ásványvíz kitermelése és forgalmazása 2002-ben kezdődött Lajosmizsén. A cég kezdetben döntően sajátmárkás termékeket állított elő és forgalmazott, mára a Primavera mellett két másik márkát is felépített és sikeresen forgalmaz: a Mizse (szénsavas, mentes, enyhe, ízesített variációk) és a Zafír ásványvizeket. A vállalat kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzése és a sportolás köré szerveződő megmozdulásokra, ezért természetes ásványvizeivel folyamatosan támogat országos és regionális (pl. futó, triatlon) rendezvényeket, kosárlabda és kerékpáros szervezeteket, valamint kórházakat és egészségügyi intézményeket.