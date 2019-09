CsÅ‘dbe ment a Thomas Cook, a legrÃ©gibb brit utazÃ¡si iroda

Csődbe ment hétfőn és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét a legrégibb brit utazási iroda, a Thomas Cook, amelynek több százezer utasa tartózkodik jelenleg is a világ különböző üdülőhelyein.

A csőd hírét hétfő hajnalban jelentette be a brit polgári repülésügyi hivatal (CAA).

A CAA, valamint a brit közlekedési minisztérium, a külügyminisztérium és az üzleti ügyek minisztériuma által ismertetett közös tájékoztatás szerint a CAA haladéktalanul hozzákezd már kidolgozott, Matterhorn-művelet nevű készenléti tervének végrehajtásához a Thomas Cook szervezésében külföldön tartózkodó csaknem 160 ezer brit utas hazaszállítására.

A közlemény szerint ez lesz Nagy-Britannia történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelete.

Becslések szerint a külföldi érdekeltségeket is beleszámítva meghaladhatja a 600 ezret azoknak az utasoknak a száma, akik jelenleg a Thomas Cook által szervezett utakon vesznek részt.

A jövőbeni időpontokra meghirdetett utakra üzletági szakértők adatai szerint egymillió foglalás van érvényben.



Az érintett brit minisztériumok és a brit repülésügyi hatóság hétfő hajnali bejelentése szerint ugyanakkor a brit hazaszállítási művelet a Thomas Cook brit utasaira terjed ki, közülük is csak azokra, akik a következő két hétben egyébként is hazatértek volna.A közlemény úgy fogalmaz, hogy őket az utazási szerződésükben szereplő eredeti hazatérési időponthoz a lehető legközelebb eső időben szállítják haza pótlólagos költség nélkül, bár nem biztos, hogy ugyanarra a repülőtérre érkeznek majd, ahonnan a Thomas Cook által szervezett utazásra elindultak.A brit kormány a hétfő hajnali felhívásban arra intette a csődbe ment cég szervezésében külföldön tartózkodó turistákat, hogy üdülésüket ne szakítsák meg, és ne menjenek ki a helyi repülőtérre anélkül, hogy ellenőriznék az őket hazaszállító járat indulási időpontját.A közlemény szerint a hazaszállítási műveletben részes többtucatnyi légitársaság bérelt gépeinek indulási menetrendje hamarosan megjelenik a külön erre a célra létrehozott thomascook.caa.co.uk honlapon.A CAA közölte, hogy felveszi a kapcsolatot a Thomas Cook utasainak szállást nyújtó hotelekkel, amelyeket biztosít arról, hogy a szállásköltségeket a brit kormány az ilyen esetekre szolgáló biztosítási keretből kifizeti.Még a csőd kihirdetése előtt az egyik tunéziai szállodában a személyzet egy időre gyakorlatilag foglyul ejtette a Thomas Cook utasait, követelve szállásköltségük kifizetését. A szálloda vezetése közölte: attól tartott, hogy az utazási irodától nem kapja meg a szállásdíjat.Az 1841-ben Thomas Cook üzletember által alapított cég világszerte 22 ezer, Nagy-Britanniában 9 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és 94 repülőgépből álló saját légitársasága is van.A cég hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött; a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font (570 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett.A Thomas Cook az elmúlt hetekben felhajtott ugyan egy 900 millió fontos (340 milliárd forintos) pénzügyi mentőcsomagot saját legnagyobb részvényeseinek bevonásával, de a cég banki hitelezői további 200 millió font befektetői finanszírozás megszerzéséhez kötötték részvételüket a mentőprogramban.A tárgyalások a lehetséges pénzügyi befektetőkkel még vasárnap éjjel is tartottak, de végül eredménytelenül zárultak.A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, kétszer annyiba, mint a Monarch brit légitársaság csődje után végrehajtott hasonló művelet.A Monarch 2017 októberében ment csődbe, 110 ezer utast külföldön hagyva. Az ő hazaszállításuk volt a mostani akcióig a legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelet Nagy-Britanniában.(MTI)