Csipegetik a Valentin napot a boltosok

Túró Rudi is van Valentin napra. De hát egyre kevesebb a bolt: virágbolt, ajándékbolt, könyvesbolt, és ha már Valentin nap, akkor kevesebb a szexshop is. A web viszont itt is elharapózott. Még virágküldő webáruház is van.

Ez ugyan még nem Black Friday, ráadásul az is kicsiben kezdődött, és persze másról szól, de azért az látszik, hogy évről-évre egyre több a Valentin napi akció. Kell azért is, mert a statisztika szerint a boltos világ legkisebb forgalmú hónapja a február.

Ráadásul a Valentin napot körülöleli a házasság hete (február 9-16 között), amiről kevesebb szó esik. Ez most kivételesen nem Amerikából, hanem Angliából indult. A KSH azért figyelt erre is, és közzétette, hogy 2019-ben (november végéig) 62 ezer házasságot kötöttek a magyarok, ami nagyon megközelítette az 1990-es 66 ezres mutatószámot. Hát ha decemberben is kötöttek házasságokat, akkor dőlhet a rekord.

És hát ne legyünk szégyenlősek, azért a kormány családsegítő programja is rátesz mindenre egy jókora lapáttal, ha nem is külön Valentin nap alkalmából. Hiszen ha van például babaváró hitel, akkor azért csak többet kell a boltba járni idővel, Valentin nap nélkül is.

Ki gondolta volna például, hogy a Túró Rudit is lehet Valentin napra becsomagolni

Pedig van ilyen is, nem is először. De hát a hagyományok inkább a virágot, édességet, könyvet, ékszert, vagy éppen egy vacsorameghívást jelentenek.

És az is jelenthet valamit, hogy az adóhatóság is nekifogott a Valentin naphoz kapcsolódó ellenőrzéseknek, nyilván azért, mert nagyobb forgalomra és ellenőrizni valóra is számít.

És ha boltot keresünk, hagyományosat, abból kevesebb van, a Valentin napi árukínálatot nézve.

Virágboltból 5.580 van, évekkel ezelőtt 6.400 felett mozgott a számuk. Édességbolt 622 található, öt évvel ezelőtt 668 volt a számuk. Könyvesbolt 1.138 van (tíz éve volt 1.647), óra- és ékszerbolt 1.865 található, 8 évvel ezelőtt 2.400-nál is több volt. Illatszerüzlet 2.398 akad úton-útfélen, de volt már 2.600-nál is több. Szexshop most éppen 117 van, tíz éve 141 volt.

Persze, a weben

A weben persze minden van, Valentin nap is, sőt, még virágküldő áruház is. és Persze társkereső oldal is, hiszen a Valentin naphoz azért kell két ember. A szexshop sem marad ki az online sorból.

Valentin napi ajándék rangsorban első helyen a virág áll, ezt követi az édesség és a szeszesital, ezek a legszokványosabb Valentin-napi ajándékok.

A magyar virágpiac egyébként 50 milliárd forintra becsülhető.

(blokkk.com)