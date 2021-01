Ha kocsitulajdonos vagy, a legokosabb, amit megtehetsz, hogy mindig legalább két tökéletes slusszkulccsal szerelkezel fel. Egyetlen kulcs elég ugyan az autó üzemeltetéséhez, ám annak elromlása, elvesztése hatalmas galibát, illetve ezzel együtt jelentős anyagi veszteséget okozhat. Érdemesebb előre gondolkozni, és még időben pótkulcsot csináltatni.

Mikor lehet szükség az autó kulcs másolás feladatára? Jó, ha az eszedbe vésed, hogy sűrűn előfordul ilyen szituáció. Kezdjük az alapokkal!

Amikor elhagyod a kulcsot

Egy autóhoz a legtöbb esetben két kulcsot ad a gyártó, ennyivel biztos, hogy rendelkeznie kell a tulajnak. Persze előfordulhatnak olyan gondok, hogy ez a szám megfeleződik, így egyetlen kulccsal maradsz a szeretett kocsidhoz. Hogyan eshet ez meg? A legtöbbször az történik, hogy a használatban lévő kulcsot elhagyja a tulaj. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elég ehhez, elejtheted, elkeverheted, kidobhatod a kukába, amikor nem vesszük észre. A legóvatosabb emberekkel is előfordul ilyesmi, éppen ezért van szükség a pótkulcsra.

Amikor eltöröd, elrontod a kulcsot

Az is megeshet, hogy kár éri a kulcsot. A mai modern eszközökben már komoly elektronika van, ez meghibásodhat, elromolhat ok nélkül, de okozhatja azt egy extrém ütés, illetve beázás is. Rendszeresen előfordul, hogy a kulcs borítása, egy vékony szilikonréteg szakad szét, ez alól pedig kipotyognak az apró alkatrészek. De olyan is lehet, hogy egy rossz mozdulattal töröd el a kulcsot, erre a bicskakulcs esetében például bőven adódik lehetőség.

A harmadik hibaesély a legrosszabb: ez az, amikor ellopják a kulcsodat. Természetesen az ember első gondolata az, hogy ezt majd az autó eltulajdonítása követi, így ez a helyzet jár a legnagyobb stresszel. Minden esetben próbáld ezt elkerülni, ezért soha ne hagyd őrizetlenül a kulcsot.

Mi a megoldás a fentiekre?

Csináltass autókulcsot, mielőtt késő! Ha csak egyetlen kulcsot használsz, ne várd meg, míg azzal is történik valami, fordulj azonnal szakemberhez. A www.autokulcsmasolas.com kollégái örömmel segítenek mindenféle probléma esetén. Egy autókulcs másolása nehéz feladat, csakis erre kialakított eszközökkel lehetséges. Ezek természetesen szakembereknél találhatók, így nincs más lehetőség, mint a segítségkérés. A pótkulcs használata átmeneti, amint erre kényszerülsz, keress lehetőséget a másolásra, a kulcsok számának megduplázására.

Azzal, hogy előre gondolkozol, befektetsz a jövőbe, megkíméled magad egy rossz élménytől. Ha egy kocsinak minden kulcsa elveszik, eltűnik, nehezebb feladat azokat reprodukálni, mintsem az meglévő kulcsból másolatot készíteni. Ehhez sokszor szükség lesz a kocsi fedélzeti számítógépében található adatokra – ezeket egy szakember eléri, és hasznosítani is tudja. Ha a kulcskérdésben okosan tervezel, sosem kell majd bosszankodnod amiatt, hogy bár ott a tuti verdád, nem tudod használni a kulcs hiányában. Egy kis befektetéssel, nyugalomban, ráérősen oldhatod meg a helyzetet azzal, ha az autód kulcsát időben lemásoltatod.