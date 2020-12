Csere-bere bomba: robban, ha kétszer mennél a boltba

Mármint ugyanazért az ajándékért. Járványosban egyszer is sok, mondják a járványügyi szakemberek. De akkor nincs se ajándék, se ajándékozás. Ha mégis, akkor most jobban érdemes figyelni. A csere-bere járványosban olyan, mint ha kétszer mennél vásárolni. Közben csak egyet veszel. Némi gyógyír azért van.

Az elmúlt években a karácsonyi ajándékvásárlási rohamot a csillagszó gyújtást követően újabb követte a boltokban. Következett a szokásos csere-bere. Statisztikája nincs, de a kígyózó sorok a vevőszolgálatoknál, a nyugtalobogtatás a boltba lépéskor ezt nagyon is tudja jelezni. Az elmúlt években a csere-bere láz magasra szökött.

Így nem ment csodaszámba, hogy a két ünnep között szinte ugyanakkora sorok kígyóztak a boltokban, mint az ajándékvásárlási láz közepette. A vásárló ilyenkor nem üres kézzel megy a boltba, hanem viszi a portékáját, persze kap helyette egy másikat, neki jobban tetszőt.

De most vajon lesz-e ismétlés, hiszen a járványügyi szakemberek szerint már az ajándékvásárlásból is egy is sok.

A csere-berés játékszabályok ismertek. Legyen hibátlan, sértetlen a portéka és legyen meg a vásárlást igazoló nyugta is. A ruhákon fityegő tájékoztató címkéket és a ketyerék használati utasításait is érdemes megőrizni.

A boltos nem köteles ugyan csere-berézni, de megteszi. Hiszen neki mindegy, hogy a zöld, vagy éppen a lila színű cipő kelt el, legfeljebb a sorrend változik az eladásban, mivel abban bízik, hogy amit visszavisznek, majd egyszer azt is eladja. Még a sérült csomagolóanyag sem gond, ha az átcserélhető a visszavitt portékáról a kiszemeltre, de sokszor ez sem számít. Segít a boltos és ez reklámnak sem rossz.

A vásárló pedig ráadásként még el is csíphet egy-egy akciót a nagy csere-bere hullámban, hiszen a kettő időszaka sok boltban összecsúszik. Hát igen, eddig így volt.

De most még azért is szurkolhatunk, legyen meg a bolt nyitva, ahol vásároltunk.

De most járvány van, kicsit nagyon is: nem kell annyi ajándék, mondják

A járványügyi szakemberek szerint a karácsonyi időszakban nincs tere a szigor enyhítésének, ezt sugallják már mostanság. Ez még a karácsonyi családi ünnepléseket is átformálja, hiszen lépten-nyomon azt ismétlik, hogy a legszűkebb családi körben ünnepeljünk. Sőt, kerüljük a nagy ünnepi jövést-menést.

Ha egy pillantást vetünk egyes más országokra, azt látni, a karácsonyi ünnepek időszakára is kemény szigort tartanak, vagy léptettek be. Például Németországban az ajándékvásárlás forrását jelentő iparcikkes boltoknak december közepétől be kell zárniuk és január elején sem nyithatnak ki. Ünneplési szabály is, hogy csak két háztartás tagjai találkozhatnak, és a 14 éven aluli gyermekeket nem számítva legfeljebb öt ember. Lazítás annyi, hogy december 24-től 26-ig minden háztartásba meghívható négy közeli hozzátartozó. Az ajándékozás így nagyon egyszerű, hiszen aki még nem vette meg, már csak egy webáruházban reménykedhet.

Ausztriában két különböző háztartás között 12 főben (6 felnőtt és 6 gyerek) maximálták az összejöveteleket. Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz.

És minden fék számít az ajándékvásárlás piacán, például Ausztriában, Horvátországban négyzetméter alapon korlátozták a boltokban tartózkodó vásárlók számát. Szlovákiában december 21-től ismét bezárják a boltokat, már csak azok maradhatnak nyitva, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket szolgálják ki (vagyis az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak).

Nálunk december 21-én dönthet a kormány a – boltos viszonylatból nézve – a karácsonyi ajándékozásról. Jelenleg 10 fő jöhet össze, de hát nagyobb családnál ez már korlát is lehet. Persze, az ünnep három napból áll, így lehet ütemezni is az ünneplést, de egyáltalán nem biztos, hogy annyira járványbiztos a megoldás.

Csere-bere ellen okosban: jobb most megelőzni, jöhet a bevásárló lista után az ajándéklista is

A legfontosabb, hogy alaposan nézzél körül, mikor ajándékot vásárolsz. és úgy, hogy minél kevesebbet kelljen csere-berélni.

Jöhet a családi ajándékvásárlási lista. Nem kell a nagy meglepetés durranásra törekedni, kivételesen jobb megkérdezni a megajándékozottnak kiszemelt családtagot, vagy barátnőt, barátot, minek is örülne a legjobban. A gyerekek körében sem árt némi piackutatás, ami nem lehet olyan nehéz feladat.

Érdemes a többi családtaggal is szót váltani (nagyszülőkkel, nagynénikkel, nagybácsikkal, testvérekkel), mit vennének meglepetésként a többieknek, hiszen mindenki elsősorban az éppen legmenőbb slágerholmikból szemezget meglepetésnek valót, így könnyen összegyűlik a csere-berére kényszerülő portékák halmaza.

Egyáltalán nem nagy botorság, ha a család egy tagja összegereblyézi az összes ajándékötletet, legalább a duplázást megelőzve. Így még a meglepetés öröme is megmaradhat. És ha kell, érdeklődik a cipő-, ruhaméret után is, vagy éppen azt puhatolhatja ki, van-e már abból a ketyeréből, amit valaki meglepetésnek szán.

Főleg a gyerekek imádják a karácsonyfa alatt bontogatni az ajándékokat. Most célszerűbb elárulni nekik még a csomagok nyúzása előtt, mit is rejtenek a zacskók, dobozok. És az ajándék elfogadásának végleges eldöntése előtt mindenkinek jobb tartózkodnia a csomagolás szétcincálásától. Így némi fogdosást megelőzve még mindig jobb visszavinni a boltba, ha nagyon muszáj, az eredeti portékát nézve ráadásul érintés mentesen.

Ha tudjuk, hogy a meglepetés nem az igazi, feleslegesen ne próbálgassuk ki, vagy fel, minek is.

Nem rossz megoldás az ajándékutalvány, vagy valamilyen kupon sem, igaz, akkor is vissza kell menni a boltba, de nem kell kapkodni vele. Ráér a vakcina után is.

És ha már becsúszott a kettő, vagy a lila helyett a kék, a kisebb, vagy nagyobb méret, első körben próbáljuk meg elsózni csere-bere helyett családon belül. Még mindig egyszerűbb, mint a boltban újra sorban ácsorogni. A megajándékozott is így hozzájuthat valami máshoz, a családon belüli csere-bere révén.

És ha már mindképp vissza kell menni a boltba másodjára is. Nézd meg a várható nyitvatartást, mivel akad, aki a két ünnep között nem nyit ki, például leltár miatt, vagy már költözik is a bolt. Célszerű már vásárláskor rákérdezni arra is, meddig cser-berél a bolt (a nyugtára ráíratni bármit is felesleges, mivel az eladónak erre nincs is felhatalmazása, és a csere-bere önkéntes). Nem kell vele az ünnepek utáni első napon kapkodni. Igaz, önmagában az elmúlt évek csere-berés rohamai alapján akkor még jobban lehet válogatni abból, ami megmarad az ünnepek előttről, de mostanában még ajándékvásárlásban is óvatos a vásárló, ettől annyira a boltosok bánatára nem kell tartani.

És ügyelni kell arra is, hogy a minőségi reklamáció és a csere-bere nem ugyanaz.

Webáruházak: van 14 nap elállás, meg több is

A webáruházak esetében eleve szerencsés a vásárló, bár a 14 napos indoklás nélküli elállás joga is jár némi macerával, hiszen a portékát vissza is kell juttatni a boltba valahogyan. De erre a vásárlást követően marad 14 nap.

És ha azt nézzük, hogy van, aki az ünnepek előtti két hétnél korábban vette meg az ajándékot, az el is esik ettől a lehetőségtől (a 14 nap nem az ajándékozás napjától, hanem a portéka átvételétől számít). De szerencsére sok webáruház a jogban rögzített 14 napnál hosszabb indoklás nélküli elállási lehetőséget kínál, még ebben is verseny van a piacon, így érdemes ezt is böngészni kereséskor.

(blokkk.com.)