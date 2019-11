Cseh kÃ¶rnyezetvÃ©dÅ‘k a szÃ©nalapÃº energiatermelÃ©s azonnali betiltÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetelik

A szénbányászat és a szénalapú energiatermelés azonnali beszüntetését követelte többtucatnyi cseh környezetvédő aktivista, akik hétfőn délelőtt az észak-csehországi Moston behatoltak a Severní Energetická energetikai társaság központjába.

A környezetvédők az épület homlokzatára nagyméretű transzparenst tűztek ki, amelyen a közvélemény tudtára adták követeléseiket. A rohamrendőrség felszólította az aktivistákat az épület elhagyására, de miután erre nem voltak hajlandóak, a rendőrök 11 személyt őrizetbe vettek – tájékoztatta az újságírókat Ludmila Svetláková, a mosti rendőrség szóvivője.

A mosti akcióval egy időben mintegy 50-60 környezetvédő aktivista a kormány épülete előtt is tüntetett Prágában. Szintén azt követelték, hogy az éppen ülésező kabinet tiltsa be a szénkitermelést és a szénalapú erőművek működését Csehországban.

A Severní Energetická működteti a Chvaletice erőművet, amely a legnagyobb szénalapú erőmű Csehországban és az észak-csehországi régió legtöbb légszennyeződést kibocsátó válallata.









“Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Chvaletice erőművet működtető Severní Energetická társaság különféle kivételeket kér az államtól működéséhez. Miközben a nyereség a társaság tulajdonosainak a zsebébe vándorol, addig az erőmű által kibocsátott szennyeződés következményeit mindannyian viseljük” – nyilatkozta Veronika Dombrovská, a tiltakozást megszervező Limity mozgalom egyik vezetője.

A cseh kormány néhány hónapja különbizottságot hozott létre a szénalapú erőművek problémájának kezelésére, s megígérte, hogy fokozatosan bezárja őket. A kabinet ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédő energetika bevezetése komoly gazdasági átalakulást is feltételez, s ehhez Csehországnak hosszabb időre van szüksége.(MTI)