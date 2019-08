Családi vállalatok a minőségért

Az élelmiszergyártó és -forgalmazó vállalatoknak számos kihívással kell megbirkózniuk nap mint nap annak érdekében, hogy termékeik kifogástalan minőségben kerülhessenek az áruházak polcaira. A tárolás és a szállítás is komoly terheket ró rájuk, különösen a speciális, hűtést igénylő élelmiszerek esetén, a forró nyári hónapokban. Így van ezzel a hazai gesztenyepiac meghatározó szereplője, a Prima Maroni is.

A Prima Maroni, a Gesztenye Marci, a gesztenyeszív vagy épp a klasszikus gesztenyepüré gyártója a magyar gesztenyepiac meghatározó szereplője, immár több mint 30 éve nevük összeforrt a minőséggel és a megbízhatósággal. Céljuk, hogy kiváló minőségű, innovatív és egészséges termékeket gyártson, illetve megismertesse a gesztenye pozitív táplálkozástani tulajdonságait és élvezeti értékét a fogyasztókkal.

A jól megszokott színvonal fenntartása érdekében elengedhetetlen számukra, hogy olyan partnerekkel működjenek együtt, akik garantálják a minőséget. A hőfok és a raktárokba történő pontos fuvarozás igen lényeges, mivel nagy élelmiszerláncok részére szállítanak. „Kulcsfontosságú számunkra, hogy több mint 30 éves fennállásunk alatt szerzett hírnevünket megőrizzük. Immár 32 éve gyártjuk termékeinket, a Prima Maroni neve összeforrt a minőséggel és a megbízhatósággal” – mondta el Schweickhardt András, a Prima Maroni ügyvezetője. „Ahhoz azonban, hogy mindez teljesüljön, számítunk partnereinkre, hiszen van olyan tényező a láncban, ami nem rajtuk múlik. Hatékony, minden előírásnak megfelelő segítségre számítunk a raktározás, a szállítás terén.”





A Prima Maroni kifejezetten olyan partnert keresett termékei szállítására, aki probléma nélkül tudja kezelni és szállítani az érzékeny, hűtött árukat. „Nagyjából egy éve kezdtünk együtt dolgozni a Dachserrel” – emlékszik vissza Schweickhardt András, a Prima Maroni ügyvezetője. „Az első időszakban teszteltük a szolgáltatást, de hamar bebizonyosodott, hogy számíthatunk az állandó minőségre. Úgy tervezzük, hamarosan a teljes szállítási volumenre a Dachser szolgáltatásait vesszük majd igénybe.”

Szűk keresztmetszetet jelent a megfelelő hőfok megtartása a raktározás és a szállítás során, emellett a raktárokba történő pontos szállítás is kihívást jelent. A német családi vállalkozás mellett a megbízhatóság és pontosság mellett a kiváló ár-értékarány miatt tették le a voksot. A döntést a Dachser precizitása igazolja, hiszen a vállalat nagy gondot fordít az egyeztetésekre és az információ nyomon követhetőségére. Ebben segítségükre van a Dachser e-Logistics saját fejlesztésű informatikai szolgáltatása, amely megkönnyíti a szállítólevelek elérését, a szállítmányok valós idejű követését, valamint a hatékony számlázást.

A gyümölcsöző partnerségről a Dachser Food Logistics vezetője is elégedetten nyilatkozott. Darvasi Árpád szerint a Food Logistics üzletág hatékony megoldást kínál partnerei számára, a Prima Maroni igényeit is maximálisan kiszolgálja: „a hűtött áruk szenzitivitása miatt fuvarozásuk speciális előkészületet és gondos figyelmet igényel. Vállalatunk Food üzletága minden felmerülő helyzetre gyors és hatékony megoldást kínál, ezért büszkék vagyunk arra, hogy a Prima Maroni is a Dachsert választotta.”

