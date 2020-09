Csaknem 10 ezer új fertőzöttel újabb rekordot döntött a napi esetszám Franciaországban

Csaknem 10 ezer új fertőzöttel ismét megdőlt a koronavírus-járvány regisztrált napi esetszáma Franciaországban – közölte csütörtök este az egészségügyi minisztérium.

Az elmúlt 24 órában 9843 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, s az elmúlt egy héten csaknem 50 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, miközben több mint egymillió szűrés történt. A járvány kezdete óta végzett tesztek száma meghaladta a 10 milliót.

A pozitív tesztek aránya napról napra emelkedik, csütörtökön elérte az 5,4 százalékot.

A kórházakban az elmúlt 24 órában 352 betegfelvétel történt, jelenleg 5096 fertőzöttet ápolnak kórházban.

Lélegeztetőgépre 54 új beteg került szerda óta, szerdán 71, azt megelőző napokban nyolcvan új súlyos beteg volt, míg a múlt héten ötven volt a napi átlag. Jelenleg 615 súlyos beteget ápolnak intenzív osztályokon.

A járvány tetőzésekor áprilisban több mint 7 ezer súlyos beteg volt lélegeztetőgépen, számuk június 30. óta először emelkedett hatszáz felé.



Az áldozatok száma a járványügyi korlátozások feloldása óta napi húsz körül mozog: az elmúlt 24 órában 19-én vesztették életüket, ezzel 30 813-ra emelkedett a Covid-19 fertőzésben elhunytak száma.Emmanuel Macron államfő vezetésével pénteken összeül az úgynevezett egészségügyi védelmi tanács, hogy esetleges újabb korlátozó intézkedésekről döntsön a vírus terjedésének megfékezésére.“A vírus terjedéséhez kell alkalmazkodnunk, muszáj döntéseket hozni, úgy vélem, hogy realistának kell maradnunk, de nem engedhetünk a pániknak” – mondta előzetesen az államfő az Európai Unió déli tagországainak a korzikai Porticcióban rendezett csúcstalálkozóján. “Szeretném, ha a következő heteket tervezhetővé tennénk, miután a vírus intenzíven terjed” – fogalmazott Macron.Jean-François Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője előző nap azt mondta, hogy a követező tíz napban “nehéz döntéseket kell meghozni”. Ennek kapcsán az elnök jelezte, hogy a tudományos tanács dolga “technikai”, a döntéseket a politikai vezetők hozzák meg, akik megpróbálnak “a lehető legátláthatóbban és legegyértelműbben” fellépni.A köztársasági elnök jelezte, hogy a kormány úgy próbálja meg a vírus terjedését megállítani az egészségügyi előírásokkal (kötelező maszkviselés, védőtávolság és kézfertőtlenítés) és megszervezni a társadalom alkalmazkodását, hogy folytatódhasson az oktatás az iskolákban és más betegségek gyógyítása is a kórházakban.A kormány az általános karantént szeretné elkerülni, de sajtóértesülések szerint helyi szinteken, mindenekelőtt az országi déli megyéiben, Marseille-ben és Bordeaux környékén elképzelhető, hogy akár kijárási korlátozásokat is elrendelnek a prefektusok a következő időszakban.Tíz nappal a tanévkezdés után a koronavírus-fertőzés veszélye miatt 32 oktatási intézmény van zárva a 60 ezerből – jelezte csütörtök este az oktatási tárca. A bezárt intézményeken kívül 524 osztályban is szünetel a tanítás, miután koronavírusos esetet tártak fel.A kormány már szerdán jelezte, hogy azoknak a szülőknek, akik a intézménybezárások miatt kénytelenek a gyerekekkel otthon maradni és nem tudnak otthoni munkavégzést folytatni, az állam átvállalja a fizetését.A koronavírus-járvány miatt csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatását pedig a jelenlegi feltételek mellett legalább 2021 nyaráig szavatolja a kormány a nehézségbe került munkahelyeken. A kényszerszabadság idején a munkavállaló vagy a nettó fizetése 84 vagy a bruttó 70 százalékát kapja meg az államtól, ami nem haladhatja meg a minimálbér 4,5-szörösét. Miután a munkaidő-csökkenés maximum 40 százalékos lehet, minden bejelentett munkavállaló megkapja nettó fizetése legalább 93 százalékát.(MTI)