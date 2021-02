Csak a lakáshitel tudott talpon maradni 2020-ban

Ahogy várható volt, rajta hagyta a nyomát a koronavírus-járvány a hitelpiacon is 2020-ban – derül ki a Bank360 gyorselemzéséből, melyet a Magyar Nemzeti Bank szerdán publikált adataiból készítettek. A lakáshitelek ugyan tudtak szépíteni az őszi hónapokban, a személyi kölcsönök ugyanakkor alacsony szinten ragadtak.

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020. decemberére vonatkozó hitelstatisztikái, amelyekből immár a teljes évi, nem túl bíztató képet is látjuk. A személyi kölcsönök folyósítása beesett, és a babaváró hitelek folyósítása is lassan, de biztosan csökken a 2019-es indulás óta. A lakáshitel őszi felpörgése tudott csak örömhírrel szolgálni a bankok számára, így ebben a hiteltípusban mérsékelt növekedést tapasztaltunk 2020-ban.

Csak a lakáshitelek növekedtek 2020-ban

A tavaszi járványügyi intézkedések mindhárom hiteltípusban megtorpanást okoztak, amit az év későbbi részében csak a lakáshitel tudott kompenzálni. A lakáscélú hitelek új szerződéses összege 928,6 milliárd forint volt 2020-ban, ami kis mértékben, 17 milliárd forinttal múlta felül a 2019-es értéket.

A babaváró hitelből 617,5 milliárd forintot folyósítottak, amely látszólag növekedést mutat a 2019-ben kihelyezett 471,6 milliárd forinthoz képest. A két összeget viszont nehéz összevetni.

“A babaváró esetén nem teljes évet hasonlítunk össze, ugyanis a gyermeket tervező pároknak kedvezményes kölcsönt biztosító program csak 2019. júliusában indult el” – hívta fel a figyelmet Varga Zsombor, a Bank360 elemzője. Hozzátette: bár a kezdetekkor óriási érdeklődés övezte a hiteltípust, ez mostanra csökkent.

Ha azonos időszakokat hasonlítunk össze 2020-ból és 2019-ből, akkor azt látjuk, hogy tavaly július és december között 302,1 milliárd forint fogyott a babaváró hitelből, ami már jelentősen elmarad a 2019-es évben megfigyelt 471,6 milliárdos értéktől.

A legmarkánsabb hatást a személyi hitelek folyósítására gyakorolta a tavalyi év, összesen 337,2 milliárd forintot folyósítottak a hiteltípusból 2020-ban, amely jelentősen alulmúlja a 2019-es 558,7 milliárd forintnyi kihelyezést. Az április megtorpanást nem sikerült kiheverni, az év második felében többnyire feleződött a kihelyezett havi hitelvolumen, a 2019-es év azonos hónapjaiban megfigyelt értékekhez képest.

“A THM-plafon bár vonzóbbá tehette a személyi kölcsönöket az ügyfelek körében, de a bankok szigoríthatták folyósítási feltételeiket, ami nem segítette a személyi hitelek visszapattanását” – közölte Varga Zsombor.”

Decemberben már a lakáshitelek is csökkentek

Bár a teljes év tekintetében növekedést tapasztaltunk, a most megjelent havi statisztika csökkenésről árulkodik a lakáshitelek tekintetében is. A decemberi 72,1 milliárd forint jelentősen elmaradt a novemberi 83,4 milliárd forinttól – persze ez az ünnepi időszak miatt érthető –, de 2019 decemberéhez viszonyítva is 7 százalékkal esett vissza a lakáshitelezés 2020. decemberében.

A babaváró hitelek új szerződéses összege az eddigi legalacsonyabb, 44,1 milliárd forint volt 2020. decemberében. Az új babaváró hitelek kis mértékben elmaradtak a novemberi 49,7 milliárd forintról, és ennél is jobban a 2019. novemberi 58,01 milliárd forinthoz képest.

Még mindig alacsony szinten a személyi hitelek

A személyi kölcsönök esetében is valamelyest alulmúlta a decemberi 21,9 milliárd forintos új hitelkihelyezés az előző havi 23,9 milliárd forintot. A 2019-es év decemberéhez képest még jobban, 38,1 százalékkal csökkentek a személyi hitelek, ami nagyjából megfelelt az éves csökkenésnek. A személyi kölcsönök fellendülését az egyre több banknál igényelhető fogyasztóbarát személyi hitelek hozhatják el 2021-ben.

A lakáscélú hitelek átlagos költség mutatója enyhén csökkent 2020-ban, a 4,39%-es januári érték kis havi lépkedéssel 4,20 százalékra csökkent decemberben. Folytatódott tehát a csökkenés 2019-hez képest, amikor ennél jobban, 5,32 százalékról csökkent 4,39 százalékra az átlagos hitelköltség mutató.



