Concordia Közraktár Zrt.: közepes minőségű lehet idén a termés

Közepes minőségű évre számíthat a szántóföldi ágazat, a repce gyengébb lett a tavalyinál, árpából is voltak rosszabb tételek, a búzatermés a kedvezőtlen toxinhelyzet ellenére megfelelő – közölte a Concordia Közraktár Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A társaság közleménye szerint az aratás után beküldött első tételek vizsgálatakor azt tapasztalták, hogy a takarmányárpáknál nem mindegyik minta hektolitertömege érte el a magyar szabványban szereplő, hektoliterenként 63 kilogramm értéket, hasonlóan a tavalyi évhez.

A búzaminták hektolitertömege átlagosan hektoliterenként 80 kilogramm felett volt, ami jónak számít, de nem kiugró érték. Az étkezési búzák fehérje- és sikértartalma is megfelelő, sütőipari értékcsoport szerint jellemzően B1 és B2-es besorolásúak, teljesítve ezzel a magyar malomipar követelményeit.

A közlemény idézi Halmos Gábort, a Concordia vezérigazgatóját, aki szerint a korábbi találgatásokkal ellentétben a minőséget illetően úgy tűnik, nincs komoly ok az aggodalomra, ugyanakkor az eredmények tájegységenként is jelentősen különbözhetnek. A csapadékos május miatt a termelők és kereskedők gyakran kérik az árpa és a búza dezoxinivalenol (DON) vizsgálatát, az idén előfordultak a megengedett határértéknél magasabb toxintartalmak. Az őszi káposztarepcék átlagos olajtartalma egyelőre elmarad a tavalyitól – jegyezte meg.



Kérdésre válaszolva közölték azt is, hogy a DON-toxin a Fusarium nevű, a gabonát is megtámadó élősködő gomba egyik toxinja. Az elmúlt 2-3 évben nagyon ritkán fordult elő, hogy ennek szintje meghaladta volna az étkezési gabonák esetén előírt határértéket, idén ez gyakoribb lett. Ennek oka elsősorban, hogy a májusi időjárás a megszokottnál jóval csapadékosabb volt, ami ideális körülményt jelentett a gombának.A korábbiakhoz képest nagyobb DON-toxin-jelenlét miatt idén is fokozottan ajánlatos a termelőknek és a kereskedőknek vizsgáltatni a termést, hogy ezzel bizonyítsák annak forgalomképességét a piacon – tették hozzá.(MTI)