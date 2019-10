Cisco: hÃ¡rom Ã©v mÃºlva a wifi lesz a legfÅ‘bb internetes csatorna

Három év múlva a wifi (vezeték nélküli mikrohullámú kommunikáció) lesz a legfőbb internetes csatorna, a Cisco előrejelzése szerint az internetes forgalom 59 százaléka ilyen hálózatokon keresztül zajlik majd.

A társaság szerint tovább növekszik a hotspotok elterjedtsége is, a Cisco becslései szerint a nyilvános, vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok száma 2021-ben világszerte meghaladja az 500 milliót, ami a 10 évvel ezelőtti érték 500-szorosa.

Az elemzés alapján a wifi 6 már az idén új korszakot nyit: az új szabvány már az 5G-vel azonos technológiai alapokra épül, de a két technológia nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. A wifi 6 előnyei közé tartozik, hogy kevésbé meríti le a kapcsolódó eszközök akkumulátorait és sokkal kiszámíthatóbb felhasználói élményt nyújt.

Tovább nő a wifi átlagsebessége is, 2022-ben az átlagos kapcsolat sebessége több mint kétszer akkora lesz (54,2 Mbps), mint a 2017-ben elért.

A Cisco közölte azt is, hogy elindítja a openroaming projektet, amely könnyebbé és biztonságossá teszi a hálózatok – wifi-mobil – közötti váltást, valamint a nyilvános wifi hálózatokhoz történő csatlakozást.



A vezeték nélküli hálózat húsz évvel ezelőtt indult: 1999-ben fél tucat technológiai cég létrehozta a Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) szervezetet, majd kereskedelmi forgalomba kerültek az első eszközök, és ezzel kezdetét vette a vezeték nélküli hálózatok, a wifi korszaka. Az elmúlt két évtizedben a vezeték nélküli hálózatok újabb és újabb generációit fejlesztették ki, és mára az egyik leggyorsabban fejlődő hálózati technológia lett. Olyan helyeken is biztosítja az internetelérést, ahol erre korábban nem volt lehetőség.A wifi hálózatok a mindennapok részévé váltak, és a “mi a wifi kód?” kérdés valószínűleg az egyik leggyakrabban feltett kérdés napjainkban a Cisco elemzése szerint.(MTI)