CBRE: idén még visszaesnek, jövőre emelkednek a magyar ingatlanpiaci befektetések

Az idén több mint 1,2 milliárd euró befektetésre váró tőke érkezhet Magyarországra, és bár ez 30 százalékkal kevesebb mint tavaly, 2021-ben már javulás várható a CBRE Magyarország ingatlantanácsadó cég csütörtökön kiadott elemzése szerint.

A CBRE MTI-hez eljuttatott kutatása szerint jövőre a piac jobb évet vár az ideinél, és minden 5. befektető szerint akár a tavalyi évnél is jobb lehet 2021.

A magyarországi befektetők több mint harmada szerint jövőre elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 2019-es szintet (1,72 milliárd eurót) az ingatlanbefektetési volumen. Kibédi Varga Lóránt, a CBRE Magyarország ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta: 2021 igen sűrű év lehet a piaci szereplők számára, hiszen több nagyobb volumenű tranzakció a vírus okozta válsághelyzetre tekintettel lassabban halad vagy halasztásra kerül. Továbbá az idei év második felétől jelentős új aktivitásra is számítanak, ezek nagy része 2021-ben fog zárulni, tovább emelve a jövő évi forgalmat.

Az elemzés szerint a legerősebb érdeklődés az iroda- és ipari ingatlanok terén várható, az utóbbi szektor látványosan magasabbra került a befektetők prioritási listáján. Az ipari szektor szerepe eközben látványosan erősödött, az idén a választ adók 36 százaléka szerint preferált befektetési célpont, ami több mint duplája a tavalyi számnak. Az erősödő keresletnek az elérhető ipari ingatlanok szűkössége szabhat gátat, ami felárazódáshoz is vezethet – írták.



A külföldi tőke beáramlásának az utazási korlátozások gátat szabtak – mondta Kibédi Varga Lóránt. Egyértelműen látszik, hogy azok a befektetők, akiknek repülőre kell szállniuk egy-egy ingatlantranzakció lebonyolításához, többnyire otthon maradtak, és egyelőre felfüggesztették a tranzakciók véglegesítését. Ugyanakkor a hazai tőke mindvégig aktív maradt, és most már a közelebbi országokból is egyre több befektető érkezik – tette hozzá.(MTI)