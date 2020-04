Budapesten nagy a kockÃ¡zata a jÃ¡rvÃ¡ny berobbanÃ¡sÃ¡nak

A fertőzések budapesti és Pest megyei halmozódása miatt a távolságtartási és kijárási szabályok fokozott betartására kérte a fővárosban és Pest megyében élőket az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: nagy a kockázata annak, hogy Budapesten fog “berobbanni a járvány”, hiszen az adatok azt mutatják, hogy Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött, az igazolt esetek 62 százaléka. Ezért fokozott odafigyelést és együttműködést vár el az emberektől az országos tisztifőorvos.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az idősek számára kijelölt vásárlási idősáv nem a korlátlan “mászkálásra” való, vagyis csak akkor hagyják el otthonukat, ha elkerülhetetlen. Kiemelte, ennek óriási jelentősége van, és arra kérte az embereket, hogy “ne lazítsanak” a kormány által hozott intézkedéseken. Mint mondta, sokan nem veszik komolyan a kijárási korlátozást, rosszul értelmezik azt az időintervallumot, amelyet a vásárlásra, az alapvető dolgok beszerzésére tartanak fent.

Nyomatékosította: csak az menjen ki az utcára, akinek feltétlenül muszáj, a fiatalokat pedig arra kérte, kerüljék a csoportos találkozásokat, baráti összejöveteleket.

Kérdésre válaszolva azt mondta, a kertesházban élők kimehetnek a kertjükbe, de társaságot, távolabb élő rokonokat továbbra sem ajánlott fogadni még húsvét közeledtével sem.

Müller Cecília egy kérdés kapcsán beszélt arról is, hogy a jelenlegi laborkapacitás elegendő a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. Elmondta azt is, hogy a Dél-pesti Centrumkórházon kívül is ápolnak koronavírusos betegeket.



Kitért arra, hogy az egészségügyi dolgozók mindenhol a világon jobban ki vannak téve a fertőzésnek, az összes fertőzött több mint 10 százaléka egészségügyi dolgozó világszerte. A példák között említette, hogy Lombardiában a fertőzöttek 20 százaléka egészségügyi dolgozó, Kína 10 százalékot jelentett, Lengyelországban 10-15 százalékos az arány. Magyarországon a fertőzöttek 12 százaléka egészségügyi dolgozó.Jelezte azt is, hogy folyamatos a kórházakban és az alapellátásban dolgozók ellátása védőfelszerelésekkel. Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-kézikönyvön kívül rövid oktatófilmet is készítettek számukra.Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan kórházi osztályok, ahol járványügyi zárlatot kellett elrendelni, Müller Cecília azt válaszolta: több kórházban több helyen kezelnek már koronavírussal fertőzött betegeket. Ha egy kórházi osztályon sok ilyen beteget kezelnek, akkor felvételi zárlatot rendelnek el. Ebben az esetben más kórházat jelölnek ki betegfelvételre a nem koronavírusos betegek kezelésére.Az élelmiszerek vásárlásakor fő szabályként az országos tisztifőorvos elmondta, először nézzük meg az árut és csak a kiválasztott terméket helyezzük a kosárba. Kerüljük az árucikkek tapogatását, fogdosását. A nem csomagolt árunál használjuk az oda készített csipeszt, lapátot. A vásárláshoz nem feltétlenül kell kesztyűt viselni, de hazaérve mindenképpen kezet kell mosni.Arról is beszámolt, hogy immár 733-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma és további két 80 évesnél idősebb, egyéb krónikus betegséggel küzdő honfitársunk hunyt el, így a vírusfertőzéssel összefüggő halálesetek száma 34-re emelkedett.(MTI)