Brutális, 104 ezer forint, és csak nő a bérolló boltban

Most éppen 104 ezer forint a legjobban és a legrosszabbul fizető boltok eladónak a bérkülönbsége. 2016-ban csak 53 ezer forint volt, kétszeresére nőtt. Márciusban az italbolt fizetett a legjobban, a halas a legrosszabbul. És még mindig vannak 200 ezer forint alatt fizető boltok. Ennyire futja nekik (tudjátok, a vásárló).

Nagyot tolt a boltos világ a béreken 2019-ben is, hiszen márciusban 14%-kal vastagabb volt a hó végi boríték, mint egy évvel korábban. Ez nagyobb, mint a nemzetgazdaság egészében a béremelések üteme, de a keresetek nagyságát forintban számolva a boltos világ azért így is lemaradásban van még mindig a többiek átlagától.

A 2019-es emelések azt is tükrözik, hogy továbbra is jelentős a munkaerőhiány a boltokban.

Végül a márciusi körkép szerint a boltos világban a havi bruttó átlagkeresetek 36 ezer forinttal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül pedig a fizikai dolgozóké (eladóké, pénztárosoké, árufeltöltőké, raktárosoké) 31 ezer forinttal:

boltos világ 2019 2018 2019/2018 összes alkalmazott 288 252 +14% fizikai dolgozók 246 215 +14% KSH, havi bruttó átlagkereset, érték: ezer forint, 4 főnél nagyobb vállalkozások

Boltos eladók márciusi bérrangsora

De hát a boltos világ is tarka, így jókora különbségek vannak a bérekben, attól függően, mit árul a bolt. Az elmúlt esztendőkben a boltos bér rangsoraiban is volt némi felfordulás, hiszen egyes boltosok feljebb kapaszkodtak, mások lejjebb csúsztak. Mindvégig jellemző volt ugyanakkor, így 2019 márciusában is, hogy a nagyobb láncokat takaró bolttípusok jobbára a rangsor első, a kisebbek a második felében foglalhattak helyet maguknak. Ezen belül is volt persze sürgés-forgás, cserélődtek a helyek hónapról-hónapra is.

A dobogó csúcsán az italbolt és az illatszerbolt cserélgette a helyét eddig. Az autószalonok, élelmiszerbolt (itt vannak a nagyobbak), nagyobb iparcikk vegyesbolt és persze a bútorbolt is az átlag feletti sávban mozgott eddig is. De hát a többség a boltos átlag alá szorult. És mozgatta a sorrendet az ünnep, például húsvét előtt feljebb csúszik az italbolt, karácsony előtt a játékbolt és a könyvesbolt, később pedig majd lejjebb fordulnak a sorban.

A rangsor végére préselődtek a kisebb szakboltok és a piacos árushelyek, most éppen a halbolt az utolsó. És vannak 200 ezer forint alatt fizető boltok is, még mindig, a rangsor utolsó öt helyén ők szoronganak:

rangsor bolttípus 2019 1 italbolt 286 2 illatszerbolt 279 3 autókereskedés 274 4 iparcikk vegyes bolt 266 5 élelmiszerbolt 258 6 bútorbolt 253 boltos kiskeres eladók átlaga 246 7-8 sportszer bolt 245 7-8 könyvesbolt 245 9 benzinkút 240 10 játék 239 11 ruhabolt 236 12 cipőbolt 234 13 híradástechnika 232 14-15 óra, ékszer bolt 225 14-15 webáruház 225 16 trafik 221 17 turkáló 212 18 élelmiszer piac 205 19 húsbolt 199 20 pékáru bolt 198 21 ruhás piac 191 22 zöldséges bolt 184 23 halas bolt 182 KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak márciusi havi bruttó átlagkeresete, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások

A boltos bérolló évről-évre csak nőtt: most éppen 104 ezer forint

A blokkk.com évek óta figyeli a boltos béreket, rangsorával is mérve. Tudott dolog, hogy a nagyobb láncok jobban fizetnek a kisebbeknél, úgy egyébként ezért is kellene a kisboltoknak több támogatás, például járulékokban. De hát a nagyobb boltok nagyobb ütemű béremelései nagyobb különbségeket is hoznak a bérrangsor konyhájára.

2019-ben az eladókat legjobban és legrosszabbul fizető italbolt és halas bolt között 104 ezer forint volt a bérolló, ami kétszerese a 2016 évinek. És az olló évről-évre folyamatosan nyílt:

rangsor 2019 2018 2017 2016 bolttípus kereset bolttípus kereset bolttípus kereset bolttípus kereset első italbolt 286 illatszer 255 sportszer 219 sportszer 188 … … … … … … … … … utolsó halbolt 182 zöldséges 179 halbolt 159 halbolt, húsbolt 135 bérolló 104 ezer forint 76 ezer forint 60 ezer forint 53 ezer forint KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak márciusi havi bruttó átlagkeresete, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások

(blokkk.com,)