Brókerbotrány – Novemberben folytatódik a Quaestor-ügy tárgyalása

Novemberben folytatódik a Quaestor-ügy tárgyalása: a bonyolult pénzügyi és informatikai kérdéseket felvető per a könyv-, pénz-, tőkepiaci-, és informatikai igazságügyi szakértők meghallgatással folytatódik – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

A közlemény emlékeztet: az eddig megtartott több mint 200 tárgyalási napot követően a Fővárosi Törvényszék augusztus 25. és december 23. közötti időszakra további 85 tárgyalási napot tűzött ki. Időközben az ügyben érintett egyik vádlott védője meghatalmazásának megszűnéséről tájékoztatta a bíróságot. Mivel a büntetőügyben a védő részvétele kötelező, a törvényszék haladéktalanul új védő kirendeléséről rendelkezett.

Mint írták, az új védő az eljárás 4-5 hónapra történő elhalasztását kérte a bíróságtól. Az érintettek hivatkoztak arra is, hogy az előzőleg eljárt szakértő elfogultsága miatt a törvényszék által kirendelt könyv-pénz-tőkepiaci-informatikai igazságügyi szakértők időközben benyújtott terjedelmes véleményének megismerésére is több időre van szükségük.

A bíróság a szeptember végére és októberre kitűzött tárgyalási napokat elhalasztotta, a hatékony védelemhez való jog biztosítása érdekében. Azért is döntöttek a halasztásról, hogy a vádban érintett, közel 50 cég tevékenységét vizsgáló, mellékletekkel együtt 16 ezer oldalas szakértői véleményből megfelelő felkészülési időt biztosítsanak. Az ügy észszerű határidőn belüli befejezése miatt a törvényszék – a járványügyi készültségre is tekintettel – a vonatkozó időszakra idézett közel 40 tanú írásbeli vallomástételét rendelte el.



A jegybank 2015. március 10-én részlegesen felfüggesztette a Quaestor Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztost rendelt ki céghez a társaságnál észlelt szabálytalanságok miatt. Előző este a Quaestor-csoport kötvénykibocsátó cége, a Quaestor Financial Hrurira Kft. öncsődöt jelentett. A jegybank vizsgálata szerint a Quaestor Hruria Kft. 210 milliárd forint vállalati kötvényt bocsátott ki, ebből 150 milliárd forint fiktív kötvénykibocsátás lehet. A kötvényeket a csoport értékpapír-kereskedő cége forgalmazta.A Quaestor-ügyben a nyomozás 2015. március 11-én indult el, a Nemzeti Nyomozó Iroda március 26-án három embert gyanúsítottként hallgatott ki, majd őrizetbe vette őket üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.(MTI)