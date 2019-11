Skóciában jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani, ha a skótok nem akarják, hogy Londonban döntsenek a sorsukról – mondta pénteken a skót miniszterelnök.

Nicola Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője az SNP hivatalos választási kampánynyitó nagygyűlésén kijelentette azt is, hogy aki a december 12-re kiírt előrehozott országos parlamenti választáson az SNP-re szavaz, arra szavaz, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon.

Sturgeon szerint az SNP-nek már most is “kőbe vésett felhatalmazása” van az újabb függetlenségi népszavazás kiírására, hiszen ez szerepelt a 2016-os skóciai parlamenti választásokra kidolgozott programjában.

Ennek alapján ha az SNP a mostani választásokat megnyeri Skóciában, a kérdés nem az lesz, hogy a skót kormány mit tesz, ha London elveti az újabb népszavazás engedélyezését – amire Boris Johnson brit miniszterelnök már egyenes utalást tett -, hanem az, hogy a brit kormány ezt milyen jogon tenné – mondta a skót kormányfő az edinburghi kampánynyitó rendezvényen.

Hozzátette: a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) szempontjából gyakorlatilag mindegy, hogy az a Johnson által elért megállapodás, vagy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn által kilátásba helyezett új Brexit-egyezmény alapján történik-e, hiszen Skóciát mindkét esetben akarata ellenére léptetné ki az Európai Unióból a londoni kormány.

Nicola Sturgeon ezzel arra utalt, hogy Jeremy Corbyn minap ismertetett választási programra alapján ha a Munkáspárt megnyeri a decemberi választásokat, első dolga lesz egy észszerű új Brexit-megállapodás elérése az EU-val.

Corbyn megígérte, hogy a Munkáspárt ezt az egyezményt népszavazásra terjesztené, a bennmaradás lehetőségét is felkínálva a szavazólapon. Azt azonban nem fedte fel, hogy az általa vezetett munkáspárti kormány e referendumon az új Brexit-egyezmény elfogadása vagy a bennmaradás mellett kampányolna.

Nicola Sturgeon a Skót Nemzeti Párt pénteki kampánynyitó gyűlésén kijelentette, hogy Skócia számára egyértelműen az SNP a bennmaradást pártoló erő, az SNP-kormány célja az, hogy Skócia, sőt az Egyesült Királyság egésze az Európai Unió tagja maradjon.

A skót miniszterelnök hozzátette: ennek érdekében az SNP arra is hajlandó, hogy – ha a decemberi országos parlamenti választáson nem szerez abszolút többséget egyetlen párt sem – más pártokkal Brexit-ellenes progresszív szövetségre lépjen, annak érdekében, hogy a Boris Johnson vezette, jelenleg is kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártot ki lehessen szorítani a hatalomból.

Nicola Sturgeon kijelentette ugyanakkor: mindenekelőtt az a célja, hogy a skót választók jövőre újabb népszavazáson dönthessenek Skócia függetlenné válásáról. A skót kormányfő szerint antidemokratikus és fenntarthatatlan helyzetet teremtene, ha a londoni kormány ezt nem engedélyezné.

Boris Johnson brit miniszterelnök több ízben – legutóbb csütörtökön, egy skóciai kampányrendezvényen – egyértelműen jelezte, hogy nincs szándékában engedélyezni a jövő évi újabb skóciai függetlenségi népszavazást.

A skóciai referendumot a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn, és a harmadik legnagyobb országos parlamenti erő, a Liberális Demokraták vezetője, Jo Swinson sem támogatja, jóllehet a liberális párt az SNP-hez hasonlóan a Brexit megakadályozására törekszik.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt, és Nicola Sturgeon azóta többször is kilátásba helyezte, hogy Skóciában újabb népszavazást tartanak a függetlenségről. A skót kormányfő visszatérő érvelése szerint Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére “kirángassák” az Európai Unióból.(MTI)