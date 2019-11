Nicola Sturgeon skót miniszterelnök szerint ha Skócia függetlenné válik, megpróbál önálló tagországként újból belépni az Európai Unióba (EU).

Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője a BBC televízió hétfő esti választási interjúműsorában kijelentette: támogatná, hogy az Egyesült Királyságban ismét népszavazást tartsanak az EU-tagságról, de nincs garancia arra, hogy ez megoldaná Skócia problémáját, hiszen nem lehet kizárni, hogy pontosan ugyanolyan eredmény születik, mint 2016-ban.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt, és Nicola Sturgeon azóta többször is kilátásba helyezte, hogy Skóciában újabb népszavazást tartanak a függetlenségről.

A skót kormányfő visszatérő érvelése szerint Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére “kirángassák” az EU-ból.

A hétfő esti BBC-műsorban Nicola Sturgeon kijelentette: ha az Egyesült Királyság a Boris Johnson vezette konzervatív párti brit kormány akaratának megfelelően valóban kilép az EU-ból, és “viszi magával” Skóciát is, akkor Skócia megkeresné az Európai Unióba visszavezető utat.









Arra a kérdésre, hogy ha Skóciának a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után sikerülne kivívnia függetlenségét, mennyi idő alatt léphetne vissza önálló országként az EU-ba, Nicola Sturgeon azt mondta: nem szeretne pontos menetrendet felvázolni, de a különböző EU-tényezőkkel tartott eddigi tárgyalásaiból azt a következtetést vonta le, hogy ez “viszonylag gyorsan” megtörténhet.

A skót miniszterelnök szerint nem elengedhetetlen feltétele a visszalépésnek az EU-ba, hogy Skóciának önálló fizetőeszköze legyen az újbóli csatlakozás pillanatában.

Az SNP-kormány álláspontja az, hogy Skócia a függetlenség elnyerése utáni első években még a brit fontot használná valutaként, de ezt a tervet komoly bírálatok érik. Az ellenérvek között szerepel, hogy a font további használatával Skócia egy másik ország monetáris politikájának vetné alá magát, és egy olyan ország valutájával próbálna belépni az Európai Unióba, amely éppen kilépett az EU-ból.

Nicola Sturgeon azonban a hétfő esti BBC-műsorban kijelentette: a függetlenné válás után Skócia létrehozná saját jegybankját és az ehhez szükséges infrastruktúrát, és ez is része lenne az EU-val folytatandó csatlakozási tárgyalásoknak. Az viszont nem felel meg a valóságnak, hogy Skóciának meg kell teremtenie saját független fizetőeszközét, mielőtt önállóan belépne az Európai Unióba – tette hozzá.

Nicola Sturgeon meghirdetett célja az, hogy a skót választók már jövőre újabb népszavazáson dönthessenek Skócia függetlenné válásáról. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök azonban több ízben egyértelműen jelezte, hogy ha ismét ő alakíthat kormányt a december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választások után, nem fogja engedélyezni az újabb skót függetlenségi referendumot.

A skóciai népszavazást – legalábbis rövid távon – Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője is ellenzi, és Jo Swinson, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője sem támogatja.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.(MTI)