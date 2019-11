December 17-én tartja alakuló ülését az új brit parlament – közölte hétfőn a londoni miniszterelnöki hivatal.

A konzervatív párti brit kormány december 12-ére előrehozott parlamenti választást írt ki.

A Downing Street hétfői bejelentése szerint a december 17-i alakuló ülés fő napirendi pontja az új képviselők felesketése és az alsóház elnökének megválasztása lesz.

Az alsóházi elnök megválasztása mindazonáltal formalitás, hiszen az előző alsóház – amelyet a választási törvénynek megfelelően a hivatalos választási kampány első mozzanataként feloszlattak – november 4-én már megválasztotta a kamara új elnökét Sir Lindsay Hoyle, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt addigi képviselője személyében.

Ennek előzményeként a korábbi elnök, John Bercow október 31-én távozott tisztségéből.

Ha Bercow utódja a decemberi választáson bejut az alsóházba, elnöki tisztségének megerősítése szinte biztosra vehető.

Az is garantáltnak tekinthető, hogy Sir Lindsay Hoyle bekerül az új parlamentbe, mivel a brit politikai konvenció alapján az alsóház elnöke ellen választókerületében a nagy pártok nem indítanak jelölteket.









A Downing Street hétfői tájékoztatása szerint ha a választás után Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök alakíthat ismét kormányt, az új kabinet programját december 19-én ismerteti II. Erzsébet királynő az ilyenkor szokásos, hagyományos uralkodói beszéddel.

A londoni miniszterelnöki hivatal közölte ugyanakkor azt is, hogy az új parlamenti évadot formálisan megnyitó királynői beszéd ceremoniális külsőségei a megszokottnál “mérsékeltebbek” lesznek, hasonlóan a 2017-ben tartott előző, szintén előrehozott választás utáni hivatalos parlamenti nyitányhoz.

A Downing Street szóvivője szerint a szokásosnál visszafogottabb pompát a mostani parlamenti választás előrehozott jellege mellett a karácsonyi ünnepek közelsége is indokolja.

A szóvivő szerint ha a december 12-i választás kormányváltást eredményez, a királynői beszéd feltételezhetően januárban lesz, de az erről szóló döntés már a hivatalba lépő új kormány hatásköre lenne.

Boris Johnson miniszterelnök tervei szerint az új parlament az idei évből hátralévő néhány ülésnapot korántsem csak ceremoniális tevékenységgel töltené.

Johnson vasárnap, a konzervatívok választási programját bemutató nagygyűlésen közölte: ha a párt megnyeri a decemberi választást, még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás törvénytervezete.

A kormányfő hozzátette: ha a konzervatívok a decemberi választáson többségbe kerülnek, az azt is jelentené, hogy a Brexit-folyamat január végéig, vagyis a Brexit jelenleg érvényes határidejéig lezajlik.(MTI)