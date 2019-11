A csütörtökön ismertetett legfrissebb felmérés szerint a kormányzó brit Konzervatív Párt az utóbbi több mint három évtized legnagyobb parlamenti többségével alakíthat kormányt a két hét múlva esedékes előrehozott választás után. Boris Johnson miniszterelnök főtanácsadója ugyanakkor arra intette a konzervatív szavazókat, hogy továbbra sem tekinthető eldöntött ténynek az egyértelmű konzervatív párti többség.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov nem hagyományos – az előző választás előtt is pontosnak bizonyult – mérési modellje azt mutatja, hogy ha “holnap” tartanák a választást, a Johnson vezette Konzervatív Párt a voksok 43 százalékát szerezné meg, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 32 százalékot kapna.

A cég számításai szerint ez azt jelentené, hogy a Konzervatív Pártnak az új alsóházban 359 képviselői helye lenne, 42-vel több, mint eddig, a Munkáspárt frakciójának létszáma ugyanakkor 51 fővel 211-re csökkenne.

Az összes ellenzéki párt együttes frakciólétszámához képest a konzervatívok e modell alapján 68 fős többségben lennének.

Ennél nagyobb többséget a Konzervatív Párt legutóbb az 1987-es választásokon szerzett, amikor Margaret Thatcher akkori miniszterelnök 102 fős alsóházi többséggel alakíthatta meg harmadik kormányát.

A YouGov a mostani felméréshez ugyanazt a modellt használta, amellyel az előző, 2017-ben tartott – szintén előrehozott – választások előtt pontosan megjósolta, hogy egyik párt sem szerez abszolút többséget.

Annak idején a legtöbb kutatás azt valószínűsítette, hogy a Theresa May akkori kormányfő vezette konzervatívok kényelmes többséggel alakíthatnak kormányt, ám végül a Konzervatív Párt addigi szűkös alsóházi többségét is elvesztette, és csak külső támogatással tudott kormányon maradni.



A YouGov úgynevezett MRP modellje a hagyományos választói minták sokszorosára terjed ki, és figyelembe veszi sok egyéb tényező mellett minden egyes választókörzet demográfiai összetételét, valamint hosszú időre visszatekintve a választók pártpreferenciáinak változásait is.Az egy hétig tartó, kedden befejeződött mostani felmérés során a cég több mint 100 ezer választót kérdezett meg.A konzervatívoknak valószínűsített 43 százalékos szavazatarány hasonló a 2017-ben Theresa May által elért eredményhez, ám a Munkáspártnak jósolt 32 százalék jelentős visszaesés lenne, a Labour ugyanis 2017-ben komoly előretöréssel a voksok 40 százalékát szerezte meg.A YouGov hangsúlyozza ugyanakkor a felméréshez fűzött elemzésében, hogy ez a kutatás is csak pillanatfelvételnek tekinthető, és természetszerűleg nem lehet megjósolni, hogy a választásokig hátralévő két hétben a mostani állapothoz képest hány választó gondolja meg magát.Dominic Cummings, Boris Johnson miniszterelnök rendkívül befolyásos politikai főtanácsadója saját politikai blogjában éppen a YouGov-felmérés eredményeinek közzététele előtt hívta fel a konzervatív szavazók figyelmét arra, hogy a versengés sokkal szorosabb, mint ahogy a közvélemény-kutatásokból látszik.Cummings szerint “nagyon is reális” az a lehetőség, hogy a december 12-i választás után ismét olyan parlament alakul, amelyben egyik alsóházi frakciónak sem lesz abszolút többsége.(MTI)