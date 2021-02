Brit gyógyszerfelügyelet: rendkívül biztonságosak a Pfizer és az AstraZeneca oltóanyagai

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) pénteken közzétett hatástanulmánya szerint rendkívül biztonságos a koronavírus elleni nagy-britanniai oltási kampányban használt két vakcina, a Pfizer és a BioNTech, illetve az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyaga.

Az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatója, Andrew Pollard professzor ugyancsak pénteken közzétett tájékoztatásában közölte, hogy az AstraZenecával együttműködésben kifejlesztett vakcina hatékony a koronavírus nemrégiben Angliában azonosított variánsával szemben is.

A MHRA 16 oldalas oltásbiztonsági tanulmánya szerint, amely a január 24-éig beadott 6,9 millió első oltási dózis tapasztalatait veszi figyelembe, 22 820 visszajelzés érkezett enyhe mellékhatásokról.

A felügyeleti hatóság közölte: e jelentések kivizsgálása azt az eredményt hozta, hogy mindkét vakcina esetében hozzávetőleg 3 ezrelék – vagyis ezerből három – a beadott oltások számához mért, a vizsgálatok által kétséget kizáróan igazolt mellékhatások aránya.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom, néha influenzaszerű tünetek, fejfájás, borzongás, fáradtságérzet, hőemelkedés, szédülés jelentkezett.

A gyógyszerfelügyeleti hatóság a vizsgálati jelentésben kiemeli azt is, hogy ezek a mellékhatások az emberi szervezetben kialakuló normál immunreakció velejárói, csaknem minden egyéb oltásfajta beadása esetén jelentkeznek, és rendszerint egy-két nap alatt elmúlnak.



A tanulmány hangsúlyozza: a Pfizer/BioNTech-vakcina esetében korábban jelzett súlyos allergiás tünetek részletes kivizsgálása azt mutatja, hogy az ilyen reakciók rendkívül ritkák, százezer beadott dózisonként egy-két ilyen esetről érkezett bejelentés.Mindezek alapján egyértelmű, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegség és a vele járó súlyos szövődmények kialakulásának megakadályozásával a koronavírus elleni oltások beadásának előnyei messze túlmutatnak bármelyik ismertté vált mellékhatáson – fogalmaz az MHRA pénteken ismertetett oltási hatástanulmánya.Az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatója, Andrew Pollard által ugyancsak pénteken közzétett hatásvizsgálati jelentés azt emeli ki, hogy az AstraZeneca gyógyszergyárral közösen kidolgozott, ChAdOx1 nCoV-19 nevű vakcina hasonló hatékonysággal alkalmazható a néhány hete Angliában feltűnt, B.1.1.7 jelzésű új koronavírus-variánssal szemben, mint a járványt okozó SARS-CoV-2 koronavírustörzs egyéb, korábban azonosított változatai ellen.Az először Délkelet-Angliában kimutatott új variáns a vizsgálatok szerint 30-50 százalékkal – egyes korábbi, azóta jórészt korrigált becslések szerint 30-70 százalékkal – fertőzőképesebb, mint az először kimutatott vírusvariánsok.Pollard professzor és Mene Pangalos, az AstraZeneca kutatási alelnöke a héten tartott közös online sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy várhatóan még az idén, valószínűleg őszre elkészül a koronavírus elleni oltóanyag új generációja, amely az újonnan felbukkanó vírusvariánsok ellen még nagyobb hatékonysággal használható.A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testülete (SAGE) pénteken közölte, hogy most már egyértelműen a nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének lassulását mutatja az R reprodukciós jelzőszám, amely országos átlagban jelenleg 0,7 és 1 között van.Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 7-10 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.Az új, 0,7-1-es becslés a SAGE számítási módszertana alapján azt valószínűsíti, hogy a naponta bekövetkező új fertőzések száma országszerte 0,2 és 0,5 százalék közötti mértékben csökken.Londonban, a nagy-britanniai járvány korábbi gócpontjában jelenleg 0,6-0,8 az R mérőszám.Ez a legalacsonyabb regionális nagy-britanniai reprodukciós becslési sáv, és azt mutatja, hogy a brit fővárosban minden nap 4-8 százalékkal csökken az előző 24 órához mérve az új koronavírus-fertőzések száma.(MTI)