Brexit – Theresa May stábfőnöke: Észak-Írország elszakadásához vezethet a megállapodás nélküli kilépés

Hétfői brit sajtóértesülés szerint a londoni miniszterelnöki hivatal stábfőnöke attól tart, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, az Észak-Írország elszakadásához és így az Egyesült királyság felbomlásához vezethet.

Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot a brit korona fennhatósága alatt.

A Financial Times című londoni üzleti napilap forrásai szerint Gavin Barwell, Theresa May miniszterelnök stábfőnöke a múlt héten kifejtette a kormányzó Konzervatív Párt több befolyásos tagjának, hogy rendezetlen Brexit esetén “ellenállhatatlan erejűvé” válhat az ír egyesítésről szóló népszavazás kiírására irányuló nyomás.

Az észak-írországi rendezésről kötött, történelmi jelentőségű 1998-as nagypénteki megállapodás lehetővé teszi egy ilyen referendum kiírását, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az észak-írországi lakosság többsége az ír sziget egyesítését pártolja.

Ebben az esetben a népszavazást London részéről a mindenkori brit kormány északír-ügyi minisztere kezdeményezheti, de az egyesítésről Írországban is referendumot kell tartani.



Az Írországban néhány hete elvégzett legutóbbi nagyszabású felmérésben – amelyben a résztvevőknek arra kellett válaszolniuk, hogy az ír egyesítést vagy az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének újbóli bevezetését pártolnák-e – 86 százalék úgy válaszolt, hogy az ír sziget egyesítését látná szívesebben.Az ír RTÉ és a brit BBC közszolgálati médiatársaságok hasonló észak-írországi kutatása azt mutatta ki, hogy az északír lakosság 62 százaléka szerint rendezetlen Brexit esetén valószínűbbé válna az ír sziget újbóli egyesítése.A brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, Észak-Írországban azonban a választók csaknem 56 százalék a bennmaradásra voksolt.A Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-val novemberben elért megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elvetette.A Konzervatív Párt alsóházi frakciójának keményvonalas Brexit-tábora mindenekelőtt a megállapodás azon záradékát utasítja el, amelynek alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha nem sikerülne időben megkötni egy átfogó kétoldalú kereskedelmi egyezményt.E tartalékmegoldás (backstop) célja az, hogy ebben az esetben se kelljen visszaállítani a rendezési folyamat egyik fő vívmányaként felszámolt fizikai ellenőrzést Írország és Észak-Írország 499 kilométeres határán, amely a Brexit után az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára lesz.Az ír kormány folyamatosan figyelmezteti Londont, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, és emiatt szükségessé válik a határellenőrzés újbóli bevezetése, az a felekezeti erőszakcselekmények kiújulásához vezethet.(MTI)